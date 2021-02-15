Спортивный комплекс с бассейном построят в Новой Усмани. Начальную стоимость разработки проекта и возведения объекта оценили в 391,5 млн рублей. Аукционную документацию администрация Новоусманского района опубликовала в пятницу, 12 февраля.

Спортивный объект построят на улице Алмазная в микрорайоне «Ольха». Здание будет состоять из двух частей, бассейна на восемь дорожек и универсального спортивного зала 24х42 м для командных видов спорта. Там можно будет играть в мини-футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис и бадминтон). Кроме того, размеры зала позволят проводить местные спортивные состязания.

В подвальном этаже разместят зал аэробики, тренажерный и зал для борьбы и восточных единоборств. Все они будут обеспечены необходимым количеством вспомогательных помещений – раздевалок, душевых, санузлов, а также административных, бытовых и технических.

Посещать бассейн смогут взрослые и подростки с 14 лет. Кроме того, спортивный объект будет адаптирован для маломобильных посетителей.

Построят объект в два этапа, сначала бассейн, потом спорткомплекс. На завершающем этапе работ подрядчик озеленит и благоустроит территорию. Сдать объект в эксплуатацию планируется к 1 ноября 2022 года.