В «Россети Ленэнерго» обеспечили 130 кВт мощности предприятию по производству электроизоляционных изделий на основе слюды в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Для обеспечения электроснабжения насосной станции фабрики построены кабельные линии 0,4 кВ от блочной комплектной трансформаторной подстанции №3360.

Фабрика выпускает уникальные изделия из слюды для различных отраслей промышленности, в том числе для гибкой электроизоляции и обмотки кабелей, при производстве тяговых двигателей и др. – всего более 100 наименований продукции

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по технологическому присоединению потребителей. На особом контроле находится электроснабжение ключевых объектов промышленности, медицинских учреждений, а также жилых домов.