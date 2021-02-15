 
Модернизация

"Россети Ленэнерго" обеспечили мощность фабрике по выпуску изделий из слюды

Россети Ленэнерго обеспечили мощность фабрике по выпуску изделий из слюды

15 февраля 2021, 17:48
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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В «Россети Ленэнерго» обеспечили 130 кВт мощности предприятию по производству электроизоляционных изделий на основе слюды в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Для обеспечения электроснабжения насосной станции фабрики построены кабельные линии 0,4 кВ от блочной комплектной трансформаторной подстанции №3360.

Фабрика выпускает уникальные изделия из слюды для различных отраслей промышленности, в том числе для гибкой электроизоляции и обмотки кабелей, при производстве тяговых двигателей и др. – всего более 100 наименований продукции

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по технологическому присоединению потребителей. На особом контроле находится электроснабжение ключевых объектов промышленности, медицинских учреждений, а также жилых домов.

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Источник: Россети Ленэнерго

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