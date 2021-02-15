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15 февраля 2021, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Объём инвестиций – 400 млн рублей. Это крупнейший проект «Россети Сибирь» в Кемеровской области. Выполнен «нулевой цикл». Работы будут полностью завершены до конца 2021 года.
Новая подстанция 110 кВ «Кийзасская» и отходящая ЛЭП (16,6 км) обеспечат электроэнергией Разрез Кийзасский и железнодорожную станцию. Уголь, добываемый на предприятии, отличается высокой калорийностью, поэтому он востребован как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Питающий центр будет оснащён современным оборудованием российского производства, включая силовой трансформатор 16 МВА и цифровые терминалы РЗА. Все процессы информационного обмена между элементами подстанции и внешними системами, а также управление будут осуществляться дистанционно.
Стройка идет в горно-таёжной местности. До ближайшего крупного населенного пункта – города Мыски – 17 км. Поэтому потребовалась большая подготовительная работа: обустройство подъездной дороги, выравнивание площадки, вывоз более 11 000 кубометров грунта.
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