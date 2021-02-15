По итогам успешной опытной эксплуатации в АО «СО ЕЭС» введен в работу Программно-вычислительный комплекс для автоматизированного расчета уставок релейной защиты и автоматики (ПВК «АРУ РЗА»), разработанный компанией «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление» (входит в Группу компаний НТЦ ЕЭС) по заказу Системного оператора.

Новый отечественный программно-вычислительный комплекс обеспечивает решение прикладных задач по расчету токов короткого замыкания и выбору параметров срабатывания (уставок) РЗА с учетом текущей схемно-режимной ситуации в энергосистеме, а также позволяет анализировать действия устройств РЗА. Использование ПВК «АРУ РЗА» позволяет максимально автоматизировать, сократить время выполнения и повысить качество расчетов РЗА.

Расчет параметров настройки РЗА – одна из базовых задач в процессе выполнения Системным оператором своих основных функций по управлению электроэнергетическим режимом энергосистем. От технического уровня и правильной работы РЗА напрямую зависит надежность ЕЭС России.

Работа над созданием ПВК «АРУ РЗА» началась в 2014 году. Долгосрочное тестирование с последующей доработкой программного комплекса, а затем опытная эксплуатация велись в общей сложности в 10 филиалах АО «СО ЕЭС» объединенных и региональных диспетчерских управлениях.

В течение года ПВК «АРУ РЗА» будет принят на вооружение службами РЗА во всех остальных филиалах Системного оператора после проведения соответствующего обучения персонала по специальным программам, разработанным совместно с «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление».

В основе ПВК «АРУ РЗА» лежит разработанная специалистами «НТЦ ЕЭС» платформа для построения систем автоматизированного проектирования (САПР) в сфере энергетики. Комплекс имеет множество новшеств по сравнению с предыдущим программным обеспечением. В частности, он позволяет моделировать ВИЭ и управляемые системы передачи переменного тока – различные устройства FACTS (Flexible Alternating Current Transmission System). Комплекс имеет модульную архитектуру. Он состоит из более 20 функциональных модулей, включая модуль анализа срабатывания защит для обеспечения ближнего и дальнего резервирования с проверкой корректности работы устройств РЗА, модуль определения места повреждения и др. А также содержит максимально полную базу данных устройств РЗА отечественных и зарубежных производителей, которая постоянно актуализируется в процессе обслуживания. Комплекс работает с адаптивной расчетной моделью энергосистемы, что дает возможность использовать наиболее корректные методы расчета и схемы замещения элементов – электрические схемы со свойствами реальных энергообъектов и оборудования – для каждого конкретного случая. ПВК «АРУ РЗА» – отечественный продукт и может работать под разработанными в России операционными системами на базе Linux,

Разработанный по заказу Системного оператора ПВК «АРУ РЗА» не является специфическим программным обеспечением для оперативно-диспетчерского управления и уже активно эксплуатируется в проектных институтах России и Казахстана, организациях и компаниях нефтегазовой отрасли. Он также применяется в процессе обучения в ряде вузов, готовящих специалистов по РЗА для энергетической отрасли.