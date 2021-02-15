В экономику Крыма инвестируют свыше 3 млрд рублей

Более трех миллиардов рублей инвестиций принесут Республике Крым новые проекты. Под руководством заместителя Председателя Совета министров Республики Крым — министра финансов Республики Крым Ирины Кивико и при участии министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата.

«На Совете одобрили семь новых инвестиционных проектов — из них три будут реализованы в сфере курортов и туризма, еще по одному в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства, торговли и услуг. Общий объем заявленных инвестиций по всем проектам составил более трех миллиардов рублей», — сообщил министр.

По словам Дмитрия Шеряко, в Черноморском районе будут реализованы сразу два инвестиционных проекта — строительство коттеджного поселка с объемом заявленных инвестиций 548 млн рублей и спортивно-развлекательного парка. В проект по строительству парка с глэмпингом и палаточным городком инвестор вложит 166 млн рублей. Будущий парк станет местом притяжения и центром экскурсионного, фестивального, спортивного и экстремального туризма, соответствующего мировым стандартам. Еще один инвестиционный проект в сфере курортов и туризма — строительство на ЮБК апарт-отеля с архитектурой в средиземноморском южном стиле с объемом инвестиций 57,2 млн рублей. Инвестор берет на себя дополнительные обязательства по безвозмездной передаче лицам, пострадавшим от действий проблемного застройщика, не менее 24 нежилых помещений общей площадью не менее 808,4 кв. м.

«Два проекта будут реализованы в Симферопольском районе и один в Симферополе с общим объемом инвестиций порядка 2,4 млрд рублей. Это строительство производственного комплекса в Симферополе, в Симферопольском районе — строительство многоквартирного жилого комплекса на 800 квартир и комплекс по производству систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования», — отметил министр.

Кроме того, в Советском районе инвестор построит плодоводческий комплекса по выращиванию ягодных культур с планируемым объемом инвестиций 45 млн рублей.



