Компания Alpha Wire расширяет линейку кабелей Xtra-Guard®

На рынок поступило самое последнее дополнение к серии кабелей Xtra-Guard, выпускаемых компанией Alpha Wire. Новые кабели типа Xtra-Guard® Flex TPE с оболочкой из термопластичного эластомера рассчитаны на жёсткий режим эксплуатации, они выдерживают до 1 миллиона циклов изгибов, обладают высоким уровнем надёжности и сохраняют свои эксплуатационные характеристики в самых неблагоприятных промышленных условиях.

Как отметил г-н Джулиан Дель Кампо (Julian Del Campo), менеджер по маркетингу продукции компании Alpha Wire, учитывая то, что простои оборудования являются чрезвычайно серьёзной причиной для беспокойства потребителей, новые кабели типа Xtra-Guard® Flex TPE благодаря их повышенной прочности и гибкости представляют собой замечательный вариант выбора для решения проблем потребителей в экстремальных условиях. Эти кабели обеспечивают потребителям следующие преимущества: