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Компания Alpha Wire расширяет линейку кабелей Xtra-Guard®

Компания Alpha Wire расширяет линейку кабелей Xtra-Guard®

16 февраля 2021, 08:59
Рубрика: Инновации
Метки: Alpha Wire
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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На рынок поступило самое последнее дополнение к серии кабелей Xtra-Guard, выпускаемых компанией Alpha Wire. Новые кабели типа Xtra-Guard® Flex TPE с оболочкой из термопластичного эластомера рассчитаны на жёсткий режим эксплуатации, они выдерживают до 1 миллиона циклов изгибов, обладают высоким уровнем надёжности и сохраняют свои эксплуатационные характеристики в самых неблагоприятных промышленных условиях.

Как отметил г-н Джулиан Дель Кампо (Julian Del Campo), менеджер по маркетингу продукции компании Alpha Wire, учитывая то, что простои оборудования являются чрезвычайно серьёзной причиной для беспокойства потребителей, новые кабели типа Xtra-Guard® Flex TPE благодаря их повышенной прочности и гибкости представляют собой замечательный вариант выбора для решения проблем потребителей в экстремальных условиях. Эти кабели обеспечивают потребителям следующие преимущества:

  • Спокойствие благодаря уверенности в том, что прочная кабельная конструкция выдержит воздействие потенциальных источников опасности, таких как нефть, масло, солнечные лучи и пламя, лучше, чем альтернативные конструкции с ПВХ оболочкой.
  • Экономия времени и средств на прокладку, монтаж и эксплуатацию при использовании кабелей для промышленной автоматизации типа PLTC или TC.
  • Высокий уровень надёжности кабелей, рассчитанных на 1 миллион циклов изгибов, при эксплуатации в режиме постоянных изгибаний.

 

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Источник: RusCable.Ru

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