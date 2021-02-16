Компания Alpha Wire расширяет линейку кабелей Xtra-Guard®

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16 февраля 2021, 08:59
Рубрика: Инновации
Метки: Alpha Wire
Отрасль: Кабельная промышленность
На рынок поступило самое последнее дополнение к серии кабелей Xtra-Guard, выпускаемых компанией Alpha Wire. Новые кабели типа Xtra-Guard® Flex TPE с оболочкой из термопластичного эластомера рассчитаны на жёсткий режим эксплуатации, они выдерживают до 1 миллиона циклов изгибов, обладают высоким уровнем надёжности и сохраняют свои эксплуатационные характеристики в самых неблагоприятных промышленных условиях.
Как отметил г-н Джулиан Дель Кампо (Julian Del Campo), менеджер по маркетингу продукции компании Alpha Wire, учитывая то, что простои оборудования являются чрезвычайно серьёзной причиной для беспокойства потребителей, новые кабели типа Xtra-Guard® Flex TPE благодаря их повышенной прочности и гибкости представляют собой замечательный вариант выбора для решения проблем потребителей в экстремальных условиях. Эти кабели обеспечивают потребителям следующие преимущества:
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