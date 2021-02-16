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На набережной Амура приступили к возведению гидросооружения

На набережной Амура приступили к возведению гидросооружения

16 февраля 2021, 10:44
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: gtrkamur.ru

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Работы по берегоукреплению пограничной реки кипят в Благовещенске. Строители продолжают благоустраивать два участка набережной между улицами Больничной и Нагорной – всего около 2,4 километров.

Сейчас специалисты возводят первый ярус гидротехнического сооружения: монтируют стены для защиты берега от паводка. На соседнем участке обнаружили дефектные плиты, сейчас их демонтируют. Благоустраивать набережную Амура в этом районе начинала другая компания, но в 2020 году было принято решение подрядчика сменить.

К этим участкам строители приступили в конце 2020 года, на тот момент на месте было выполнено около 30% работ. Завершить первый этап строительства рассчитывают к июлю. К этому времени должны закончить строительство гидросооружений, построить электросети, ливневую канализацию и сети связи. Также на участках отсыпают территорию. Между переулком Пограничным и улицей Нагорной предстоит обустроить 25 гектаров намывной территории. Полностью завершить проект должны к 2024 году.

Фото: @asfaltamur

 

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Источник: gtrkamur.ru

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