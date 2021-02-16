На прошлой неделе первый российский производитель кабельной арматуры на классы напряжения 110-550 кВ "Изолятор-АКС" сообщил, что произвел на своей площадке полный ввод в эксплуатацию высоковольтной испытательной лаборатории. Это уникальное оборудование не имеет аналогов в мире и обеспечивает измерение частичных разрядов на уровне от 1 пКл при напряжении до 650 кВ. Проведенные в ходе пуско-наладочных работ испытания доказали высокое качество производимой продукции и подтвердили ее соответствии заявленным показателям.

Это событие стало поводом для команды RusCable.Ru вновь посетить производственную площадку и своими глазами увидеть произошедшие с момента последнего визита изменения. В конце августа 2020 года мы уже были здесь, испытательное оборудование было собрано лишь частично, из-за трудностей, связанных с закрытием границ в связи с пандемией и невозможностью приезда иностранных специалистов по монтажу. Практически на полгода пришлось сдвинуть планы по окончательной пуско-наладке испытательного стенда. Теперь же, с действующей лабораторией, “Изолятор-АКС” вышел на полный производственный цикл, включающий в себя и испытания кабельной арматуры. С момента начала работ и до полного воплощения идеи производства локальной высоковольтной кабельной арматуры прошло в общей сложности 18 месяцев. И половина этого срока в форс-мажорных условиях сложной эпидемиологической обстановки!

“Надо создавать чисто российскую кабельную систему на высокое и сверхвысокое напряжение, чтобы не зависеть ни от кого. И продвигать ее на государственном уровне и в России, и за рубежом. И тут мы возвращаемся к поддержке реального бизнеса, который выстроил инновационное производство, создал новую продукцию, не имевшую аналогов в России. Причем мы говорим о поддержке не финансовой, а именно политической. Мы можем полностью заменить иностранные продукты, воплотить идею импортозамещения в реальность, произвести великолепнейшие изделия, но если в них никто из локальных энергетических компаний не заинтересован, то теряется первоначальный смысл всего начинания,” - говорит Эллада Исмайлова. При этом мы уверены, что наша продукция найдет свой выход на рынок и своего покупателя.

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