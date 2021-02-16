Николай Шульгинов выступил с докладом на селекторном совещании под руководством Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева на тему «О газификации регионов и подключении граждан к газораспределительным сетям».

«Люди ждут, что страна будет газифицирована, поэтому нам необходимо поменять модель, изменить устаревшее распределение ответственности, когда за магистральные газопроводы, отводы и ГРС отвечал «Газпром», а за внутрипоселковые газопроводы, котельные и «последнюю милю» – власти. Это сработало на какой-то период, но сейчас региональный оператор – это безальтернативная идея, и её нужно будет поддержать», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Как отметил в своём выступлении заместитель Председателя Правительства Александр Новак, ускорение газификации регионов России является приоритетной задачей социально-экономического развития страны, поставленной поручением Президента от 31 мая 2020 года.

«Фактически, все крупные города уже газифицированы, программы газификации касаются чаще всего пунктов с малой численностью или удалённых, остаётся много потребителей, до которых газ можно и нужно довести», – сообщил вице-премьер.

Николай Шульгинов в своём докладе сообщил, что несмотря на достигнутые хорошие показатели развития газовой отрасли и газификации граждан, остаётся ряд проблем, сдерживающих темпы газификации, в их числе недостаточная пропускная способность магистральной инфраструктуры, низкое исполнение обязательств по газификации со стороны регионов, а также отсутствие достаточных источников финансирования.

«Причины такой ситуации видятся в том, что региональные программы газификации не учитываются в принятии тарифных решений. В связи с поставленной Президентом страны задачей по внедрению социально-ориентированной системы газификации и газоснабжения населения страны нами велась проработка вариантов повышения темпов газификации со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», – сказал Николай Шульгинов.

Предлагаемая Минэнерго России целевая модель газификации сводится к шести основным направлениям:

создание Единого регионального оператора газификации на базе газораспределительных организаций, под контролем которого будет реализация мероприятий по газификации, включая «последнюю милю», что позволит сконцентрировать полномочия и ответственность в едином центре;

формирование Единой программы газификации для синхронизации действий при планировании и реализации строительства как магистральной, так и распределительной инфраструктуры;

закрепление возможности заключения «комплексного договора» на поставку газа, подключение и техническое обслуживание сопутствующего оборудования, который позволит единому оператору полноценно управлять процессом газификации, оптимизировать сроки и упростить процедуру подключения для населения;

заключение «комплексного договора» с использованием структур «единого окна», многофункциональных центров;

минимизация сроков подключения к газовой инфраструктуре;

минимизация стоимости подключения к газовой инфраструктуре.

Кроме того, сообщил Николай Шульгинов, Минэнерго разработана и внесена в Правительство «дорожная карта» по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения, которая помимо прочего предполагает изменения в части сокращения сроков и стоимости строительства инфраструктуры, унификацию подходов и выработку единых стандартов при строительстве газопроводов.

«В «дорожной карте» ряд пунктов направлены на неотложные меры реагирования, а именно на догазификацию тех домохозяйств, которые находятся в непосредственной близости от действующей инфраструктуры. Таких около 2 млн, и их газификация может быть осуществлена в ускоренном порядке. Для реализации дорожной карты при Минэнерго создан и сейчас комплектуется Центр компетенций по газификации, который будет оказывать методологическую поддержку регионам и участникам процесса», – уточнил глава Минэнерго России.

Министр особо подчеркнул, что реализация предложенных коренных изменений невозможна без активного участия регионов страны. Так, важно правильно определить потребность региона в газе, корректно сформировать топливно-энергетический баланс, отвечающий требованиям социально-экономического развития региона и оптимальным образом задействующий не только газ, но и все доступные виды топливно-энергетических ресурсов.

С выступлением Министра можно ознакомиться на сайте Минэнерго.