Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию шахты «Анжерская-Южная» при отработке нового пласта Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Шахта «Анжерская-Южная», построенная на Кузбассе в 1999 году, осуществляет подземную добычу коксующегося угля в границах Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения. Осваиваемые участки входят в черту города Березовский в Кемеровской области. Геологоразведочные работы здесь проводились с 1950 по 1974 годы. В настоящее время лицензией на изучение и разработку пяти балансовых пластов шахты владеет ООО «Угольная Компания Анжерская-Южная».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция шахты для отработки пласта XXVII, который характеризуется как наиболее перспективный для дальнейшей эксплуатации Березово-Бирюлинского месторождения. На большей части рассматриваемого участка шахтного поля, расположенного на правом берегу реки Ерпак, наблюдается мощность угольной залежи порядка 1,90 - 3,74 м. Проектная производительность шахты – 1,45 млн тонн угля в год.

Здания и сооружения, необходимые для подземной отработки угольного пласта, построят на промышленной площадке южных наклонных стволов шахты «Анжерская-Южная». Здесь, в частности, разместят камеру подъемных приводов, склады угля и ведущие к ним транспортные галереи, здание нагнетательной вентиляторной установки, вентиляционный канал, калориферную, насосную станцию, а также производственно-противопожарный и дренажные резервуары, депо монорельсовых локомотивов на дизельной тяге и иные производственные и вспомогательные здания и сооружения.

На период максимального развития горных работ на проектируемой площадке шахты дополнительно разместят модульные дегазационные установки для удаления метана из отработанных пространств, модуль очистки с помещением оператора, прожекторные мачты с молниеотводом и ряд других объектов.

Расчетная сейсмичность в районе строительства – 7 баллов. Угледобывающее предприятие имеет развитую производственную инфраструктуру, подъездные автомобильные дороги и железнодорожные пути с выходом на Западно-Сибирскую железную дорогу РЖД.

Проектная организация – ОАО «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий».

Фото: kommersant.ru