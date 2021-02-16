В 2020 году в рамках заключенных контрактов «Россети Центр Белгородэнерго» построил 28 километров сетей наружного освещения на ранее не освещённых участках дорожной сети региона. Для освещения трасс смонтировано 608 светодиодных светильников и включено в автоматизированную систему управления наружным освещением региона.

Современное наружное освещение появилось на участках дорог в Белгородском, Борисовском, Краснояружском и Корочанском районах области в пределах восьми населенных пунктов: п. Комсомольского, сел Ближнее, Березовка, Илёк-Пеньковка, Вязовое, Колотиловка. Ивица и Нечаево.

Максимальный объем работ выполнен на участке трассы «Крым» - Комсомольский – Красиво» в районе села Березовка Борисовского района. Здесь проложено 9,5 км линий и смонтировано 174 LED-светильника наружного освещения. 137 новых светильников освещают дорогу Илёк-Пеньковка - Вязовое, 129 смонтировано в Колотиловке, 95 на участке Ивица – Нечаево.

Помимо дорожных участков, филиал в прошлом году выполнил дооснащение новыми светоточками населенных пунктов в Валуйском, Губкинском, Старооскольском, Яковлевском городских округах, Корочанском, Красногвардейском и других районах области.

Общая количество светильников в области достигло 216 тысяч. При этом 99,7 % наружного освещения региона обслуживают специалисты Белгородэнерго по контрактам с муниципальными образованиями области, обеспечивая высокий уровень качества и управляемости наружного освещения области.