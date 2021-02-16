Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал заместителя генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева и заместителя генерального директора ООО "НТ-Ком Инжиниринг" Евгения Осипова, подозреваемых в особо крупном хищении при строительстве подстанций, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Горячев и Осипов в 2015 году "организовали изготовление от имени ООО "Топфлор Северо-Запад", а в дальнейшем утверждение в АО "Санкт-Петербургские электрические сети" проектно-сметной документации для строительства объектов капитального строительства "ПС 110 кВ "Намыв-2" с КЛ 110 кВ" и "ПС 110 кВ "Петровская" с КЛ 110 кВ (от ПС 330 кВ "Василеостровская" до точки "А" (Васильевский остров, Морская набережная)" с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму не менее 167 207 322 рублей", говорится в сообщении.

С сентября 2015 года по ноябрь 2016 года на счет строительной компании "Меридиан" по договору подряда были перечислены почти 1,5 млрд рублей, в том числе не менее 167,2 млн рублей по завышенной стоимости силового кабеля, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению, считает следствие.

Горячев арестован по 10 апреля, Осипов - по 11 апреля, сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, в мае 2020 года Горячев вместе с бывшим генеральным директором ООО "ГлавЭнергоМонтаж", а позже - заместителем главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" (100% дочернее предприятие ПАО "Ленэнерго" (брэнд "Россети Ленэнерго") Иваном Карповичем были арестованы по делу о мошенничестве с ущербом на сумму свыше 131 млн рублей при строительстве кабельной линии 110 кВ Крестовская-Василеостровская (подстанция "Крестовская").

Согласно открытым данным, подстанция "Крестовская" была построена для электрификации стадиона. По сведениям региональных СМИ, "Ленэнерго" выступило подрядчиком работ по прокладке двух кабельных линий от "Василеостровской" к "Крестовской".

В 2015 году "Ленэнерго" объявило конкурс на строительство двух кабельных линий "КЛ-110 кВ Крестовская - Василеостровская", стоимость контракта оценили в 771 млн рублей. Его выиграла стройкомпания "Меридиан" Каждая из двух построенных линий КЛ-110 протяженностью 3,2 км должна соединить ПС 330 кВ "Василеостровская" и ПС 110 кВ N 357 "Крестовская" в Петербурге.

В конкурсной документации отмечалось, что помимо наземного размещения кабельная линия должна быть уложена в полиэтиленовых трубах методом горизонтального бурения по дну Невской губы Финского залива. Длина подводного перехода составляет 950 м. Тендер включал поставку первичного и вторичного оборудования КЛ 110 кВ для установки на подстанциях "Крестовская", "Василеостровская", "Лахта".

Строительство стадиона "Газпром Арена" началось в 2007 году, открыли объект в 2017 году. По данным из открытых источников, стадион является самым дорогим в стране, его строительство обошлось в десятки миллиардов рублей. На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.

ПАО "Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает в себя 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения. Основные акционеры компании - ПАО "Российские сети" (68,25% обыкновенных акций) и администрация Санкт-Петербурга (29,08%).