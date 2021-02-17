В 2021 году Сибирская генерирующая компания планирует вложить в ремонтную программу на объектах генерации 17 миллиардов рублей. Эта сумма превысит вложения 2020 года на уровень инфляции. Такие данные озвучил технический директор СГК Олег Петров во время прямого эфира в Инстаграме.

Эти средства СГК направит в первую очередь на замену поверхностей нагрева котлов и ремонт турбин. Кроме того, компания планирует уделить максимальное внимание электротехническому оборудованию, чтобы снизить его аварийность. Деньги пойдут также на обновление зданий и сооружений и на улучшение бытовых условий на предприятиях.

В 2021 году СГК планирует заменить около 3000 тонн поверхностей нагрева на станциях. Большая часть этих поверхностей — до 2000 тонн — будет изготавливаться на собственном предприятии компании — СИБЭР. За последнее 5 лет качественные показатели собственного производства существенно улучшились за счет применения таких технологий, как сварка аргоном, и других мероприятий

По итогам 2020 года аварийность котельного оборудования на станциях СГК сократилась в среднем на 12%.

«Это говорит о том, что у нас очень сильно поднялось качество работы сварщиков, слесарей по ремонту котельного оборудования, а также о том, что у нас выбрана правильная стратегия по количеству замен поверхностей нагрева», — подчеркнул в своем выступлении Олег Петров.

Например, Новосибирская ТЭЦ-5, которую несколько лет назад перевели на бурый уголь, что у некоторых вызывало опасения в том числе и в плане работы оборудования, проходит зиму с практически нулевой аварийностью.

«Мы стараемся поднять квалификацию своего ремонтного персонал и регулярно обучать его», — рассказал Олег Петров. Два года назад СГК проводила специальные курсы по ремонту турбин, специалистов по ремонту возили на Уральский турбинный завод, где они смотрели, как собираются турбины на заводе, обменивались опытом с конструкторами.

В ремонтной программе 2021 года большое внимание будет уделено новым объектам — Приморской и Рефтинской ГРЭС. Масштабные работы, проведенные на оборудовании приморской станции в прошлом году, уже дали первые результаты: удельный расход топлива на энергоблоке, где СГК провела ремонты, сократился на 10%. Кроме того, снизился объем потребляемой энергии на технические мероприятия. Таким образом, ремонтные работы позволяют снижать затраты и улучшать технико-экономические показатели станции. В 2021 году работы будут продолжены на других блоках, дымовых трубах, а также будет обновлено здание главного корпуса ГРЭС, чтобы защитить его от разрушения.

СГК продолжит вкладывать в развитие станций во всех регионах своего присутствия с учетом наиболее актуальных локальных задач.