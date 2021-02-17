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АО "Мособлэнерго" оформит в собственность 600 бесхозяйных энергообъектов

АО Мособлэнерго оформит в собственность 600 бесхозяйных энергообъектов

17 февраля 2021, 11:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует оформить в собственность 600 бесхозяйных энергообъектов, технически связанных с сетями компании. В настоящее время работа по выявлению и вовлечению в хозяйственный оборот бесхозяйного электросетевого  имущества  завершена на территориях городских округов: Луховицы, Серебряные Пруды, Зарайск, Кашира, Талдом, Лосино-Петровский, Котельники, Дзержинский, Павловский Посад, Волоколамск.

Все приятые бесхозяйные энергообъекты, требующие ремонта и реконструкции, будут включены в программу капитальных ремонтов и инвестиционную программу на 2022 – 2024 года. За этот период в Подмосковье АО «Мособлэнерго» запланировало построить и реконструировать 1181 км ЛЭП, ввести 737,5 дополнительной трансформаторной мощности.

Также в текущем году запланировано перевести на баланс АО «Мособлэнерго» 135 комплексов электрических сетей СНТ. Это позволит повысить надежность электроснабжения дачных поселков Подмосковья, в том числе своевременно проводить ремонты энергооборудования и оперативно устранять возможные технологические нарушения.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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