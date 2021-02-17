16 февраля Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров выступил с видеообращением в рамках организованной Российско-Германской внешнеторговой палатой VIII Конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией. Темой конференции стали новые пути развития российско-германского партнерства.

В своем выступлении в качестве одного из актуальных направлений сотрудничества Денис Мантуров назвал поставки и совместное производство вакцины от коронавируса. Производство Спутник V уже организовано на 7 площадках.

«Мы открыты к индустриальному партнерству, готовы содействовать в организации производства вакцины Спутник V за рубежом. На сегодняшний день уже есть договоренности с Бразилией, Индией, Кореей, Китаем, Белоруссией, Казахстаном. Мы, безусловно, готовы к сотрудничеству и с нашими немецкими партнерами как в части поставок, так и по выпуску вакцины в том числе на территории Германии. К слову, нами подана заявка на регистрацию в Европейское агентство лекарственных средств»,

- отметил Денис Мантуров.

На сегодняшний день 27 государств мира одобрили применение российской вакцины, в том числе и в Европе. Уже осуществляются первые поставки. Более того, многие страны уже начали вакцинацию населения вакциной Спутник V.

По словам главы Минпромторга России, «пост-коронавирусная» перезагрузка станет дополнительным стимулом развития новых направлений и форм экономического сотрудничества. В качестве примера Министр привел быстрый рост значимости онлайн-торговли.

«В этой связи отрадно отметить выход российского онлайн-ритейлера «Вайлдберриз» на рынок Германии в конце прошлого года, а это порядка 4 млн наименований товаров от 40 тыс. брендов»,

- добавил Денис Мантуров.

Другим перспективным направлением российско-германского сотрудничества является развитие водородной энергетики, которому уделяется большое внимание и в Германии, и в России.

«Готовы к серьезной совместной работе на этом направлении, включая разработку и производство оборудования, реализацию инфраструктурных проектов по производству, хранению и транспортировке водорода. Мы планируем включить технологии с использованием водорода в перечень приоритетных для заключения специальных инвестиционных контрактов. Уверен, что это будет интересно для всех российских и немецких компаний, работающих по этому направлению»,

- прокомментировал глава Минпромторга России.

Принявший участие в конференции Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер отметил успехи российских ученых, создавших одну из наиболее эффективных вакцин от коронавируса и обратил внимание на необходимость развития в контексте пандемии двустороннего сотрудничества по этому направлению.

Петер Альтмайер также обратил внимание на сохранение в российско-германских двусторонних отношениях стабильного обоюдного интереса в развитии экономического сотрудничества. Министр экономики и энергетики ФРГ видит потенциал для сотрудничества с Россией в сфере водорода.

Кроме того, в числе других тенденций были названы цифровизация, развитие совместных проектов в области «умного производства» и внедрение аддитивных технологий.

«Международный валютный фонд предсказывает рост ВВП России на 3% в 2021 году и на 3,9% в 2022 году. За некоторыми незначительными исключениями практически ни одна компания из Германии не покинула российский рынок в прошлом году. Порядка 5 тысяч компаний с немецким участием по-прежнему работают на российском рынке, и поэтому Министерство экономики германии выступает за активизацию экономико-политического диалога»,

- отметил Петер Альтмайер.

В мероприятии также приняли участие Михаэль Кречмер – премьер-министр федеральной земли Саксония, Штефан Вайль – премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония. Всего конференция собрала несколько сотен участников, среди которых - руководство крупнейших немецких предприятий VNG, OMV, SAP, Volkswagen, Siemens, Berlin-Chemie, Stada и пр., российский бизнес и представители органов государственной власти России и Германии.