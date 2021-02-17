Оператор Удоканского месторождения меди в Забайкалье - "Удоканская медь" (входит в группу USM Алишера Усманова) - завершил возведение опор ЛЭП для строящегося металлургического производства, говорится в сообщении правительства Забайкальского края.

"В рамках проекта полностью завершено строительство всего маршрута ЛЭП, энергетическая инфраструктура позволит обеспечивать электроэнергией комбинат на стадии производства товарной продукции. Общий объем потребляемой электроэнергии, начиная с 2022 года, составит 166 МВт, а в 2025 году увеличится до 195 МВт", - отметил генеральный директор "Удоканской меди" Герман Миронов, чьи слова приводятся в сообщении.

Всего построено 23 опоры высоковольтной линии 220 кВ от подстанции "Удоканский ГМК" до подстанции "Блуждающий". Фундаменты опор ЛЭП выполнены с учетом сложных климатических и сейсмических условий севера Забайкалья.

Кроме того, завершены общестроительные работы на подстанции "Блуждающий". В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы на силовом оборудовании подстанции.

Ранее компания завершила строительство другой линии электропередачи (в двухцепном исполнении) протяженностью 25 км от подстанции в селе Новая Чара до площадки Удоканского ГМК и до второй очереди подстанции "Удоканский ГМК".

Удокан - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Ресурсы в соответствии с классификацией JORC - 26,7 млн тонн меди, содержание меди в руде - 1%.

Актуальный проект освоения Удокана предполагает строительство ГМК по производству катодной меди и сульфидного концентрата. Мощность комбината составит 125 тыс. тонн меди в год. Ввод предприятия в промышленную эксплуатацию намечен на 2022 год.

Общий бюджет проекта по разработке Удокана - около $2,9 млрд, собственные инвестиции акционеров уже превысили $870 млн.