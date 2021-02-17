За прошлый год совокупный объём договоров вырос почти на 13%, а в сравнении с 2015 годом – более чем в 2 раза. Всего за этот период предприниматели получили заказы от «Россетей» на 1,2 трлн рублей.

Об основных результатах работы с МСП представители группы рассказали сегодня на вебинаре, организованном совместно с редакцией «Энергетика и промышленность России». Также участвовали эксперты Корпорации МСП, бизнес-объединений и торговых площадок.

Работа с малым и средним бизнесом позволяет «Россетям» решать несколько задач: снижать долю импорта в закупках, участвовать в развитии регионов присутствия, содействовать росту локальных производителей. Доля МСП в закупках «Россетей» в 2020 году выросла почти до 70% (действующий «норматив» для компаний с госучастием – 20%). Более 97% всех конкурентных закупок проводится в электронной форме на трех площадках: РТС-тендер, Росэлторг, РАД. Информация о всех закупках группы «Россети» размещается в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru.

«Россети Тюмень» традиционно выступают одним из стейкхолдеров для представителей МСП в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.