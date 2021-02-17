Развитие международных связей Амурской области и предложения по совершенствованию механизмов сотрудничества с зарубежными партнерами обсуждались на заседании Комитета Совета Федерации по международным делам, которое состоялось в рамках Дней Амурской области в Совете Федерации.

Как рассказала первый заместитель председателя Правительства области Татьяна Половайкина, Приамурьем установлены международные и внешнеэкономические связи более чем с 50 государствами мира. Основным партнером региона является Китай. На территории области реализуются крупные международные инвестиционные проекты, а также возводятся сразу два знаковых объекта трансграничной транспортной инфраструктуры через приграничную реку Амур – международный мост и первая в мире трансграничная канатная дорога. После запуска возникнет новый международный транспортный коридор с Китаем, удобный как для бизнеса, так и для туристов.

Обсуждались уникальные событийные проекты с КНР в области культуры и спорта: Российско-китайская ярмарка культуры и искусства и международные товарищеские хоккейные матчи на реке Амур. Новой точкой для развития этого сотрудничества станут российско-китайские автомобильные игры на льду пограничной реки, которые планируется провести в феврале следующего года.

Вместе с тем, процедура организации таких мероприятий очень зарегламентирована и требует длительных согласований на федеральном и международном уровнях. По словам Татьяны Половайкиной, при поддержке Комитета и федеральных структур необходимо разработать новую нормативную базу, которая поможет проще и быстрее решать подобные вопросы.

Как отметил Посол по особым поручениям МИД России Алексей Евсиков, развитие региона на ближайшую перспективу во многом будет определяться отношениями с Китаем, из чего необходимо извлекать все возможные преимущества. Работу по созданию нормативной базы Посол прокомментировал цитатой Мао Цзедуна - «Перспективы светлые, но путь извилист». По мнению Алексея Евсикова, это сложная большая работа, которой надо заниматься как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Амурская область стремится к диверсификации международных контактов. Существенный потенциал для расширения сотрудничества в настоящее время имеется с Японией: расширяется номенклатура экспорта, до ограничительных мер из-за пандемии в два раза увеличен внешнеторговый оборот, утвержден масштабный План развития межрегионального сотрудничества, впервые проведена презентация Амурской области в Токио. Среди приоритетных направлений сотрудничества с Японией – сельское хозяйство и двухсторонний туризм. Регион будет включен в перечень крупных мероприятий с японскими партнерами, которые проводятся при поддержке Комитета по международным делам.

По словам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, сотрудничество с зарубежными странами и проведение уникальных международных мероприятий, безусловно, даст приграничным территориям новые ресурсы для развития.

"Несмотря на то, что вопросы приграничного взаимодействия находятся в совместном ведении федеральных и региональных структур, понимаем, что нам необходимо максимально упрощать эти формы сотрудничества. Будем оказывать содействие и консультационную поддержку Амурской области в решении озвученных вопросов. В конечном итоге эти решения будут важны не только для Приамурья, но и других приграничных субъектов нашей страны», - отметил он.

По материалам пресс-службы Правительства Амурской области