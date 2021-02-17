В Архангельске начинается ремонт Краснофлотского моста

В Архангельске вскоре начнется капитальный ремонт одного из городских мостов – Краснофлотского мостового перехода, проходящего через левый рукав реки Северная Двина, сообщает RosTender.info.

Управление автомагистрали «Москва-Архангельск» Федерального дорожного агентства объявило тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Максимальная цена контракта с победителем установлена на уровне 2 млрд 468 млн рублей, деньги будут выделены из федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 12 марта, 23 марта конкурсная комиссия подведет итоги закупки.

Согласно условиям контракта, работы по обновлению моста будут продолжаться до декабря 2023 года. На мосту длиной около 3 км собираются менять покрытия, гидроизоляцию, провести ремонт опор и механизмов подъемной части.

Краснофлотский мост находится на 1-м километре подъезда к международному аэропорту «Архангельск» (Талаги) от федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры».