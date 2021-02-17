 
Модернизация

В Шигонском районе Самарской области стало светлее и безопаснее

В Шигонском районе Самарской области стало светлее и безопаснее

17 февраля 2021, 12:40
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ СЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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В адрес филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» поступило благодарственное письмо от Главы с.п. Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области. Администрация благодарит энергетиков за оказанную помощь по освещению сельских улиц.

Раньше в районе уличные фонари были дроссельного типа. Со временем многие из них вышли из строя. Данная проблема долгое время оставалась актуальной – именно по ней приходило наибольшее количество обращений граждан, отмечено в письме.

Энергетики Шигонского района электрических сетей заменили старые фонари на современные энергосберегающие фонари светодиодного исполнения, причем в первую очередь работы были выполнены около социальных объектов (детские сады, почта, администрация, спортивная площадка и т.п.) и крупных перекрестков.

«Теперь, благодаря проделанной работе, в наших селах стало светлее и безопаснее, а жители могут комфортно перемещаться по улицам в вечернее и ночное время», говорится в благодарственном письме.

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Источник: Россети Волга

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