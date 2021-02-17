В Шигонском районе Самарской области стало светлее и безопаснее

В адрес филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» поступило благодарственное письмо от Главы с.п. Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области. Администрация благодарит энергетиков за оказанную помощь по освещению сельских улиц.

Раньше в районе уличные фонари были дроссельного типа. Со временем многие из них вышли из строя. Данная проблема долгое время оставалась актуальной – именно по ней приходило наибольшее количество обращений граждан, отмечено в письме.

Энергетики Шигонского района электрических сетей заменили старые фонари на современные энергосберегающие фонари светодиодного исполнения, причем в первую очередь работы были выполнены около социальных объектов (детские сады, почта, администрация, спортивная площадка и т.п.) и крупных перекрестков.