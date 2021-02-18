1,7 млрд рублей - на реализацию инвестпроектов на Ставрополье

«Россети Северный Кавказ» в текущем году инвестируют в электросетевой комплекс Ставрополья 1,7 млрд рублей. Это в 3 раза больше, чем годом ранее.

Основная часть средств будет направлена на техническое перевооружение и реконструкцию электрических сетей и питающих центров. В числе крупных проектов инвестиционной программы – реконструкция подстанции 110 кВ «Красный Октябрь» в Буденновском районе и воздушной линии 110 кВ «Обрященко – Левокумская» с дальнейшим строительством дополнительной линии электропередачи протяженностью порядка одного километра. Мероприятия предусмотрены в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО Агрокомплекс «Восточный», занимающегося выращиванием овощей и других видов культур.

Кроме того, в планах этого года реконструкция подстанции 110/10 кВ «Южная» в краевом центре. Специалисты проведут замену трансформатора и установку секционного выключателя 110 кВ, а также завершат работы на ПС 35/10 кВ «Аэропорт» в городе Михайловске Шпаковского района с переводом энергообъекта на напряжение 110 кВ.

Помимо этого, в текущем году в рамках реализации мероприятий по снижению потерь продолжится установка интеллектуальных приборов учета.

Напомним, в 2020 году объем финансирования инвестиционной программы филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» составил 548 млн рублей. Ставропольские энергетики реконструировали и построили свыше 135 километров воздушных линий электропередачи, а также ввели в эксплуатацию порядка 38 мегавольтампер мощности.

Благодаря выполненным мероприятиям повысилась не только надежность электроснабжения края, но и его инвестиционная привлекательность.