 
Модернизация

Амурская генерация направит более 450 млн рублей на подготовку к новому отопительному сезону

Амурская генерация направит более 450 млн рублей на подготовку к новому отопительному сезону

18 февраля 2021, 10:24
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, ДГК
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Энергетики Амурской генерации (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания», входит в Группу РусГидро) приступили к подготовке оборудования Благовещенской ТЭЦ и Райчихинской ГРЭС к следующему отопительному сезону. В этом году на ремонты основного и вспомогательного оборудования станций направлено более 450 млн рублей.

Первыми мероприятиями в годовом графике по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. стали текущие ремонты энергетического котла № 3 и водогрейного котла №1 Благовещенской ТЭЦ, которые стартовали уже на этой неделе. Всего ремонтной компанией на основном оборудовании Благовещенской ТЭЦ планируется выполнить текущие ремонты всего основного оборудования, средние ремонты котлоагрегата №1, турбоагрегата №2, генератора № 2 и капитальный ремонт котлоагрегата № 3.

На Райчихинской ГРЭС в ходе ремонтной кампании в 2021 году будет проведен текущий ремонт 12 единиц основного оборудования, средний ремонт котлоагрегата № 7. Уже весной в капитальный ремонт энергетики Райчихинской ГРЭС выведут котлоагрегат № 6 и турбину № 6. Кроме того, для подготовки тепловых сетей к зиме будет заменено порядка 1387 метров тепловых сетей в п. Прогресс.

«Традиционно на станциях филиала подготовка к отопительному периоду проходит с февраля по октябрь. Одними из самых крупных мероприятий в этом сезоне станет замена блоков водяных экономайзеров на двух котлоагрегатах Благовещенской ТЭЦ, а также снятие и установка бандажных колец для контроля на генераторе № 1 нашей станции, - рассказал главный инженер Благовещенской ТЭЦ Александр Усанов.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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