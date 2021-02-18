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ДРСК подключает к электроснабжению объекты интегрированной развлекательной зоны "Приморье"

ДРСК подключает к электроснабжению объекты интегрированной развлекательной зоны Приморье

18 февраля 2021, 09:36
Рубрика: Модернизация
Метки: ДРСК, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "ДРСК"

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Филиал «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) подключает к электроснабжению объекты самого масштабного туристического проекта Дальнего Востока. Для этого в пригороде Владивостока энергетики завершают работы по реконструкции подстанции 110 кВ «Муравейка».

В настоящее время на энергообъете завершены все строительно-монтажные работы, ведется обустройство территории подстанции. В рамках реконструкции подстанции энергетики увеличили ее мощность. На энергообъекте был установлен третий силовой трансформатор мощностью 16 МВА. Мощность силовых трансформаторов подстанции выбрана с учетом резервирования электроэнергии. В случае выхода из строя одного из силовых трансформаторов другие два обеспечивают питание всех потребителей. На подстанции также произведен монтаж дополнительного комплектного распределительного устройства 6 кВ. Выполненные на сегодняшний день технические мероприятия позволили полностью обеспечить потребность в электроэнергии уже построенных объектов.

Модернизация энергообъекта позволит обеспечить и дальнейшее развитие «Приморья». Так, заявленная мощность вновь подключаемых потребителей от подстанции «Муравейка» составляет почти 21 МВт.

Стоит отметить, что реконструкция подстанции «Муравейка» - это второй этап работ по технологическому присоединению объектов интегрированной развлекательной зоны «Приморье». В прошлом году в рамках первого этапа технологического присоединения приморский филиал ДРСК построил 16 кабельных линий 6 кВ протяжённостью около 80 км и установил 4 распределительных пункта 6 кВ. Работы выполняются в рамках договоров технологического присоединения между АО «ДРСК» и АО «Корпорация развития Приморского края».

Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» — самый масштабный туристический проект Дальнего Востока России, который включит в себя 12 отелей разной звёздности, казино, торговые, выставочные и развлекательные центры, аквапарк, яхт-клуб, горнолыжный спуск, благоустроенные пляжи и рекреационную территорию, рестораны, кафе и другие развлекательные объекты.

 

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Источник: АО "ДРСК"

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