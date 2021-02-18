Компания En+ Group планирует участвовать в конкурсе на строительство генерирующих объектов в рамках проекта по расширению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали. Об этом журналистам сообщил глава энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

"С точки зрения новой генерации мы активно планируем принять участие в аукционе по Восточному полигону. Там будет так называемый технологически нейтральный конкурс на строительство нового объекта генерации. Там газовая станция будет предлагаться рядом с генератором, мы будем предлагать строительство Тельмамской ГЭС", - сказал Хардиков.

Он добавил, что компания ожидает окончания строительства станции к 2030 году. При этом дополнительный спрос на электроэнергию, который возникнет в рамках расширения Восточного полигона после 2025-2026 гг., планируется покрывать за счет мобильных электростанций.

Ранее заместитель генерального директора компании "Эн+ Девелопмент" Игорь Попов заявлял, что Тельмамская ГЭС, установленная мощность которой составит 450 МВт, будет построена с использованием механизма ДПМ (договор о предоставлении мощности, предполагающий возврат с рынка инвестиций с гарантированной доходностью - прим. ТАСС).

О проекте

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн т в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн т. Реализация второго этапа развития магистралей позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн т в год, его планировалось завершить в 2024 году.