Сегодня, 18 февраля, состоялась встреча Главы Екатеринбурга Алексея Орлова и генерального директора компании «Россети Урал» Владимира Болотина, в ходе которой обсуждались общие итоги работы городского распределительного комплекса в 2020 году и актуальные вопросы развития электросетевой инфраструктуры столицы Урала.

Владимир Болотин сообщил, что на подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021гг. на территории Екатеринбурга дочерняя компания «Россети Урал»-«Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») направила около 380 млн рублей. В 2021 году на эти цели компанией предусмотрено более 384 млн рублей. Благодаря направленным средствам энергетики уверенно проходят зимний период и обеспечивают надежное электроснабжение столицы Урала. На особом контроле находится электроснабжение учреждений здравоохранения и социальных объектов. Все больницы Екатеринбурга, специализирующиеся на лечении больных коронавирусной инфекцией и запитанные от электроустановок «Россети Урал» - «Екатеринбург», неоднократно протестированы на корректную работу автоматики и переключения на резервные источники электроснабжения.

Глава энергокомпании отметил, что в 2020 году энергетики сократили количество технологических нарушений на 4,5% по сравнению с 2019 годом. Снижение показателей аварийности стало результатом планомерной работы «Россети Урал»-«Екатеринбург» по модернизации электросетевого комплекса, внедрению новых технологий и оборудования, ремонту энергообъектов, повышению квалификации оперативно-ремонтного персонала.

Также Владимир Болотин подчеркнул, что в 2020 году компания «Россети Урал» - «Екатеринбург» расширила зону обслуживания. Энергетики приняли на оперативное и техническое обслуживание электросетевые объекты Академического – будущего восьмого района Екатеринбурга. В работу было принято 57 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, более 120 км линий электропередачи 0,4-20 кВ.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы реализации инвестиционной программы «Россети Урал» на территории Екатеринбурга. Инвестиционная программа компании разработана с учетом планов развития территории города, технического состояния электрических сетей, значимости объектов электроснабжения. Объем финансирования инвестиционной программы на 2021 год составляет порядка 2,5 млрд рублей. Из приоритетных объектов – модернизация подстанции 110 кВ «Горный Щит». Реконструкция энергообъекта проводится для повышения надежности и качества электроснабжения более 6 тысяч жителей поселков Горный Щит и Полеводство, а также садоводческих товариществ и около 20 социально значимых объектов. Проект модернизации данного центра питания входит в утвержденную губернатором Свердловской области «Схему и программу развития электроэнергетики Свердловской области на период 2021–2025 гг».

Отдельной темой обсуждения стали вопросы технологического присоединения. Для осуществления планов по вводу жилья большое внимание энергетики уделяют своевременному обеспечению электросетевой инфраструктурой и подключению к электрическим сетям новых жилых комплексов, строящихся в разных районах города. В целях исполнения обязательств по договорам на технологическое присоединение в соответствии с действующим законодательством, в том числе для электроснабжения жилой застройки г. Екатеринбурга, инвестиционной программой предусмотрено финансирование в объеме 1,3 млрд рублей.

В 2020 году к электрическим сетям екатеринбургского подразделения «Россети Урал» было присоединено 33 жилых дома с суммарной мощностью более 27 МВт. В 2021 году планируется осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям еще 52 жилых дома с суммарной мощностью более 79 МВт.

Владимир Болотин отметил, для компании важно быть в постоянном диалоге с клиентами, быть в курсе их потребностей и максимально оперативно решать все возникающие вопросы. При введении ограничительных мер Центр обслуживания клиентов «Россети Урал» в г. Екатеринбурге максимально оперативно перешел в онлайн-режим своей работы. В 2020 году в «Россети Урал» - «Екатеринбург» поступило более 71 тысячи обращений от жителей столицы Урала. Более 4,5 тысяч екатеринбуржцев подали заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям посредством онлайн-коммуникаций.

В рамках встречи были затронуты вопросы подготовки екатеринбургского электросетевого комплекса к проведению Всемирных студенческих игр 2023 года. Владимир Болотин отметил, что компания «Россети Урал» уже начала подготовку электросетевого комплекса Екатеринбурга и Свердловской области к проведению спортивного мероприятия мирового уровня. Специалистам компании предстоит выполнить колоссальный объем работ с целью надежного внешнего электроснабжения объектов спортивной и социальной инфраструктуры. В 2020 году специалисты «Россети Урал» - «Екатеринбург» успешно завершили работы по технологическому присоединению ГАУ «Академия волейбола Н.В. Карполя». Академия стала первым объектом, который возведен в рамках подготовки к Всемирным студенческим играм 2023.

Подводя итоги встречи, Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что благодаря эффективной работе энергетиков все социально-значимые объекты мегаполиса обеспечены надёжным и бесперебойным электроснабжением.