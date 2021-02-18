Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Виктор Хмарин в рамках рабочей поездки в регионы ДФО провел во Владивостоке встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, на которой прошло обсуждение вопросов развития электроэнергетического комплекса края, находящегося в ведении Группы РусГидро.

Особое внимание стороны уделили задачам по развитию, модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья, а также предстоящему строительству Артемовской ТЭЦ-2 и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2.

Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро заявил, что именно в Приморском краем Группой РусГидро запланирована реализация больших инвестиционных проектов по повышению надежности и энергообеспеченности потребителей в сетевом комплексе и генерации электроэнергии и тепла.

Группа РусГидро сформировало программу модернизации и развития электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК), который существенно пострадал в прошлом году из-за сильных тайфунов и «ледяного дождя». Программа рассчитана на 2021-2025 гг., планируемый объем финансирования – более 12 млрд рублей. Ее реализация направлена на повышение устойчивости приморских сетей к воздействию неблагоприятных погодных условий и обеспечение требуемой категории надежности электроснабжения потребителей.

Стороны обсудили возможные источники финансирования мероприятий программы и договорились о совместной работе по планированию дальнейшего развития электросетевого комплекса региона с учетом растущих потребностей существующих и перспективных потребителей в ряде районов Приморья, в том числе с учетом прогнозов развития острова Русский.

Основной упор программы МиРЭК сделан на обновление распределительных сетей класса 0,4 кВ, 6 кВ и 10 кВ. Большое внимание также будет уделено «расшивке» проблемных участков в Артемовском городском округе и повышению надежности электроснабжения Первомайского района столицы Приморья, наиболее пострадавшего от «ледяного дождя» в конце 2020 года. Здесь планируется построить дополнительные линии 35 кВ и 110 кВ, уже начато строительство высоковольтной кабельной линии протяженностью около 3,5 км вдоль улицы Калинина во Владивостоке. Она необходима для обеспечения резервного электроснабжения потребителей и в случае аварийных отключений позволит выполнять перевод нагрузки на другие центры питания.

В рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики в Приморском крае будет модернизирована крупнейшая электростанция Владивостока – Владивостокская ТЭЦ-2 и построена новая Артемовская ТЭЦ-2, обсуждается вопрос увеличения мощности Партизанской ГРЭС на 280 МВт за счет строительства новых блоков.

Модернизация Владивостокской ТЭЦ-2 предусматривает полную замену трех самых старых турбоагрегатов, которые были введены в эксплуатацию в 1970-1972 гг. и отработали почти 50 лет, достигнув высокой степени износа. Кроме того, планируется смонтировать три новых котлоагрегата, заменить силовые трансформаторы и другое электротехническое оборудование, реконструировать главный корпус, внедрить современную автоматическую систему управления. Новые турбоагрегаты Владивостокской ТЭЦ-2 будут иметь увеличенную суммарную электрическую и тепловую мощность – 360 МВт и 570 Гкал/ч вместо 283 МВт и 506 Гкал/ч у существующего оборудования, что позволит увеличить мощность станции до 574 МВт и 1 100 кал/ч.

Также планируется полностью перевести Владивостокскую ТЭЦ-2 на природный газ (в настоящее время 4 из 14 котлоагрегатов станции работают на угле), что окажет существенное позитивное влияние на улучшение экологической обстановки в прилегающих к станции районах.

Артемовская ТЭЦ-2 заменит работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ, одну из старейших электростанций Дальнего Востока, сооружения и оборудование которой достигли высокой степени износа. Электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составит около 450 МВт, тепловая мощность – около 450 Гкал/ч. В качестве основного топлива новая станция будет использовать природный газ. Станция будет размещена на площадке недалеко от существующей Артемовской ТЭЦ.

Стороны договорились о совместной работе с Газпромом по организации поставок газа для нужд электроэнергетики с учетом предстоящего строительства Артемовской ТЭЦ-2 и полного перевода Владивостокской ТЭЦ-2 на газовое топливо.