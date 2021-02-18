Монтаж всех ветроустановок завершен на Азовской ВЭС

Монтаж всех 26 ветроустановок на площадке Азовской ВЭС завершен, сообщает пресс-служба "Агентства инвестиционного развития Ростовской области".

Комплектующие установок произведены на заводе "Башни ВРС" (Таганрог, совместное предприятие ГК "Роснано", ПАО "Северсталь" и испанской WindarRenovables S.L.) и компании Siemens Gamesa Renewable Energy.

По информации агентства, в настоящее время на Азовской ВЭС проводятся пуско-наладочные работы.

Ранее сообщалось, что Азовская ВЭС может быть запущена в эксплуатацию в мае 2021 года. Проект Азовской ВЭС в Ростовской области мощностью 90 МВт реализуется с 2017 года. Предполагается, что он начнет поставлять мощность на рынок в 2021 году. Инвестиции "Энел Россия" в проект строительства ветропарка оценивались 132 млн евро.

В состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также строящиеся ветропарки в Мурманской, Ростовской областях и Ставропольском крае.

Основным акционером "Энел Россия" является итальянская Enel S.p.A. с долей 56,43%. PFR Partners принадлежит 7,4%, еще 5,54% в собственности РФПИ.