В 2021 году компания "Россети Юг" направит более 1,6 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание энергокомплекса Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Это на 6% больше, чем в 2020 году.

Затраты на программу технического обслуживания и ремонтов в Ростовской области составят 840,7 млн рублей, в Волгоградской области – 464,9 млн рублей. На обновление энергообъектов Астраханской области запланировано 277,8 млн рублей, Республики Калмыкии – 98,3 млн рублей.

В текущем году специалисты «Россети Юг» отремонтируют свыше 3 тыс. км линий электропередачи различных классов напряжения, заменят порядка 55 тыс. изоляторов, более 560 км провода и 5,3 тыс. опор воздушных линий (ВЛ), а также выполнят ремонт около 1,4 тыс. трансформаторных подстанций. Кроме того, энергетики расчистят 1,2 тыс. гектаров вдоль трасс ВЛ от растительности, которая часто становится причиной нарушений электроснабжения в результате падения веток на провода, возгорания сухостоя. Большой объем работ планируется в этом году провести на кабельных и воздушных линиях электропередачи в Астрахани, в сельских районах Волгоградской и Ростовской областей, Ики-Бурульском и Черноземельском районах Калмыкии.

Ремонтная программа 2021 года предусматривает все необходимые мероприятия, которые обеспечат поддержание высокого уровня надежности работы электросетевого комплекса «Россети Юг»