18 февраля 2021, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика
В 2021 году компания "Россети Юг" направит более 1,6 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание энергокомплекса Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Это на 6% больше, чем в 2020 году.
Затраты на программу технического обслуживания и ремонтов в Ростовской области составят 840,7 млн рублей, в Волгоградской области – 464,9 млн рублей. На обновление энергообъектов Астраханской области запланировано 277,8 млн рублей, Республики Калмыкии – 98,3 млн рублей.
В текущем году специалисты «Россети Юг» отремонтируют свыше 3 тыс. км линий электропередачи различных классов напряжения, заменят порядка 55 тыс. изоляторов, более 560 км провода и 5,3 тыс. опор воздушных линий (ВЛ), а также выполнят ремонт около 1,4 тыс. трансформаторных подстанций. Кроме того, энергетики расчистят 1,2 тыс. гектаров вдоль трасс ВЛ от растительности, которая часто становится причиной нарушений электроснабжения в результате падения веток на провода, возгорания сухостоя. Большой объем работ планируется в этом году провести на кабельных и воздушных линиях электропередачи в Астрахани, в сельских районах Волгоградской и Ростовской областей, Ики-Бурульском и Черноземельском районах Калмыкии.
Ремонтная программа 2021 года предусматривает все необходимые мероприятия, которые обеспечат поддержание высокого уровня надежности работы электросетевого комплекса «Россети Юг»
«В прошедшем году мы приобрели необходимый опыт организации плановых ремонтов в условиях пандемии. Поэтому неблагоприятная эпидемиологическая обстановка никак не повлияет на объемы и темп выполнения работ. Уверен, что все необходимые мероприятия для обеспечения высокого уровня надежности работы электросетевого комплекса будут выполнены качественно и в срок», - отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.
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