На юге Крыма реконструируют очистные сооружения

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам повторного рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в Санаторном. Производительность КОС составит 2500 куб. м в сутки.

Крошечный поселок Санаторное, больше известный как Меллас, – популярный в узких кругах курорт на южном берегу Крыма. Он расположен между Форосом и Парковым и входит в городской округ Ялта. На улице Южной на территории поселка находятся канализационные сооружения, которые планируется реконструировать, чтобы обеспечить гарантированное качество очистки бытовых сточных вод.

Проектом реконструкции, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство станции биологической очистки заводского изготовления с применением мембранной технологии. В состав комплекса очистных сооружений войдут здание приемного резервуара, механической очистки и обработки осадка, здания реагентного хозяйства, воздуходувок, насосной станции и станции обеззараживания, блока глубокой биологической очистки, а также административно-бытового здания и химической лаборатории. На участке установят сливную станцию, состоящую из двух основных частей: надземной в составе утепленного и обогреваемого павильона и подземной с приемным резервуаром для сточной воды. Также здесь соорудят резервуары для запаса чистой воды на хозяйственные и пожарные нужды, беседку для отдыха работников, здание КПП и другие объекты. Кроме того, в ходе реализации проекта построят новый глубоководный выпуск и выполнят берегоукрепление территории за счет устройства волногасящей бермы для защиты площадки, зданий и сооружений от волнового воздействия.

В проекте разработана комбинированная технологическая схема, сочетающая полную биологическую очистку с технологией глубокого удаления азота (нитри-денитрификация), мембранное илоотделение и последующее обеззараживание сточных вод.

Планируется, что качество очищенной сточной воды будет соответствовать условиям сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения, а также позволит повторно использовать очищенные сточные воды на собственные технологические нужды, в том числе на приготовление растворов коагулянта, флокулянта, на промывку фильтр-пресса в технологическом процессе механического обезвоживания осадка. В предлагаемой схеме очистки сточных вод будет использовано готовое современное промышленное оборудование.

Проект разработали в АО «345 Механический Завод». Застройщик - ГУП Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма».

Фото: krym-portal.ru