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Новостройки на Пулковских высотах получат свою железнодорожную станцию

Новостройки на Пулковских высотах получат свою железнодорожную станцию

18 февраля 2021, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Транспорт 
Источник: restate.ru

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«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» («дочка» РЖД) объявила тендер на право строительства железнодорожной платформы «Пулковские высоты» (она же – «19-й км»).

Заявки от потенциальных генподрядчиков принимаются до утра 5 марта, итоги конкурса огласят 19 марта. За строительство двух платформ с павильонами и пешеходным мостом над путями заказчик готов заплатить макстимум 288,6 млн рублей.

При этом будущий победитель тендера должен будет завершить строительство станции в макисамльно короткий срок – до 31 декабря текущего года. Очевидно, еще какое-то время понадобиться на оформление необходимой документации и приемку работ, так что можно предположить, что поезда начнут останавливаться у новых платформ через год. Время в пути до Балтийского вокзала составит около 25 минут.

Отметим, что станция будет находится в пешей доступности от многочисленных малоэтажных жилых комплексов, которые строятся на пулковских высотах около 7 лет. Сейчас здесь построено 12 ЖК, еще пять находятся в стадии возведения и несколько проектируются. При этом транспортная доступность кластера новостроек остается на низком уровне.

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Источник: restate.ru

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