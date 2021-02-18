Строить Витебскую развязку в Петербурге – это первый этап будущей широтной магистрали – будет компания ООО «Пуск-Лимак-Север». Именно эта организация выступит генеральным подрядчиком проекта.

В число ее учредителей входят компании ООО «Проектное управление строительными контрактами» («Пуск»), которое имеет 49 процентов в уставном капитале, а также «Лимак Констракшн» – 40 процентов в уставном капитале. Еще 11 процентов акций принадлежит ООО «Актив».

Проект создания Витебской развязки ЗСД реализуется в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенного между Санкт-Петербургом, АО «Западный скоростной диаметр» и ООО «Магистраль Северной столицы». Развязка протяженностью 2,6 километра предполагает шесть полос автодороги с расчетной скоростью движения до 110 километров в час, пропускной способностью до 70 тысяч транспортных средств в сутки.

Справка:

«ВТБ инфраструктурный холдинг» – лидер на российском рынке инфраструктурных инвестиций. Суммарно с 2007 года в инфраструктуру страны он привлек российских и иностранных инвестиций на сумму более 18 миллиардов долларов, из них почти 6,5 миллиарда – кредиты и собственные средства группы ВТБ.

ООО «Пуск» оказывает консалтинговые услуги на всех этапах реализации строительных проектов – от создания концепции и принятия инвестиционного решения до ввода объекта в эксплуатацию. Создано при участии группы ВТБ в конце 2012 года как экспертная организация в области крупного инфраструктурного строительства.

Группа компаний LIMAK работает в строительном, туристическом, цементном, инфраструктурном, энергетическом секторах, а также в пищевой и авиационной отраслях. За время своей деятельности компания успешно завершила более 160 проектов, общая стоимость которых превышает 10 миллиардов долларов. Среди завершенных объектов – аэропорты, плотины, скоростные дороги, гидроэлектростанции, промышленные комплексы, нефте- и газопроводы.

Ранее сообщалось, что Петербург получит 1 миллиард рублей из федерального бюджета на строительство широтной магистрали через реку Неву. Такое решение было принято по итогам встречи губернатора Александра Беглова и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Широтная магистраль разгрузит уличную сеть в южной зоне города и улучшит сообщение с Ленинградской областью и другими регионами. Строительство запланировано на 2021-2024 годы», – сказал тогда Беглов.

Фото: vk.com/rosavtodor