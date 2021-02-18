18 февраля 2021, 09:24
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
В торжественной церемонии в День студенческих отрядов приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, руководство органов власти, регионов, «Росатома», «РЖД». Компанию «Россети» представляли первые заместители генерального директора Андрей Майоров и Лариса Романовская.
Идея проекта «СО.Здание», одним из партнеров которого является компания «Россети», возникла в 2017 году. Его цель - организация общедоступного пространства для самовыражения, обмена идеями, демонстрации результатов работы и творчества, профориентация.
«СО.Здание» - это:
«Группа «Россети» с большим энтузиазмом поддерживает инициативы, связанные с развитием движения студотрядов. Для молодых специалистов это чрезвычайно полезный опыт. Для нас – прекрасная возможность привлечь в свою команду людей, не только подкованных в теории, но и получивших практические навыки. Компания более 10 лет входит в число наиболее активных организаторов работы ССО. За это время 13 000 ребят приняли непосредственное участие в десятках важных инфраструктурных проектов», - отметил Андрей Майоров.
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