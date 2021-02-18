В торжественной церемонии в День студенческих отрядов приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, руководство органов власти, регионов, «Росатома», «РЖД». Компанию «Россети» представляли первые заместители генерального директора Андрей Майоров и Лариса Романовская.

Идея проекта «СО.Здание», одним из партнеров которого является компания «Россети», возникла в 2017 году. Его цель - организация общедоступного пространства для самовыражения, обмена идеями, демонстрации результатов работы и творчества, профориентация.

«СО.Здание» - это:

Мультимедийное музейное пространство: история и достижения РСО, современные студотряды, знакомство с деятельностью крупных работодателей. Один из образующих элементов - интерактивный стенд «Россетей» (инфо о сетевом комплексе, молодёжная политика компании, тематический модуль - 100 лет ГОЭЛРО, события в режиме онлайн).

Творческое пространство: зоны для совместной работы над идеями, проведения образовательных программ, профильного обучения, а также реализации музыкальных, фото, видео и художественных проектов.

Пространство для работы центрального штаба РСО: обеспечение занятости, координация работы студотрядов и т.д.

«Группа «Россети» с большим энтузиазмом поддерживает инициативы, связанные с развитием движения студотрядов. Для молодых специалистов это чрезвычайно полезный опыт. Для нас – прекрасная возможность привлечь в свою команду людей, не только подкованных в теории, но и получивших практические навыки. Компания более 10 лет входит в число наиболее активных организаторов работы ССО. За это время 13 000 ребят приняли непосредственное участие в десятках важных инфраструктурных проектов», - отметил Андрей Майоров.