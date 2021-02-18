"РТ-Техприемка" изучает лучшие практики внедрения 3D-технологии

Представители компании «РТ-Техприемка» изучили лучшие практики внедрения 3D-технологии для контроля качества материалов на семинаре по внедрению цифровых методов контроля продукции. В мероприятии также приняли участие представители холдингов «Технодинамика», «Вертолеты России», «Концерна КРЭТ» и др. Организатором семинара, в рамках которого была продемонстрирована практика применения 3D-технологий при моделировании процессов заливки, выступило Уфимское агрегатное производственное объединение (входит в АО «Технодинамика»).

Одной из тем семинара стало использование трехмерного сканирования для испытаний на этапах освоения производства, в частности применение цифровых технологий на финальном этапе технической приемки продукции приобретает синергетический эффект лишь в сочетании с применением аналогичных технологий на этапе проектирования и освоения технологии производства технически сложных видов продукции.

По мнению организаторов мероприятия, внедрение цифровых методов контроля продукции позволит в шесть раз сократить время цикла проведения контроля каждой единицы продукции и идентифицировать дефекты с точностью до 0,05 мм, в отличие от традиционных (рентгеноскопических) методов, точность которых составляет не более 0,1 мм.

Представители УАПО продемонстрировали пример использования подобных технологий – моделирование литейных процессов с применением программных средств на номенклатуре отливок для собственного производства, а также поставляемых внешним потребителям. Данный метод позволил им снизить брак в три раза.

«Использование подобных отечественных инноваций позволит сохранить технологическую независимость от иностранных производителей. По моим наблюдениям, существенным препятствием по внедрению электронного проектирования и контроля качества продукции является сохранение на заводах бумажного документооборота технической документации. Для эффективной цифровизации процессов проектирования, изготовления и контроля качества продукции требуется единая информационная среда, позволяющая производить обмен данными и последующее сравнение для улучшения процессов. Центр компетенций системы управления качеством Госкорпорации Ростех уже занимается разработкой цифровых решений, которые позволили бы предприятиям Корпорации перейти на следующий качественный уровень работы», – сообщил заместитель генерального директора по качеству и развитию АО «РТ-Техприемка» Василий Никулин.

Цель данного мероприятия заключалась в ознакомлении с лучшими практиками внедрения инноваций для снижения количества дефектов продукции на цифровой платформе с последующей выработкой рекомендаций для других предприятий.

По итогам семинара участники пришли к мнению, что есть необходимость в создании цифровой платформы инструментов качества для организаций Госкорпорации Ростех.

Фото: АО «РТ-Техприемка»