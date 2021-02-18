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"Ростелеком" в 2021 году инвестирует более 12 млрд рублей в строительство и развитие ЦОДов

Ростелеком в 2021 году инвестирует более 12 млрд рублей в строительство и развитие ЦОДов

18 февраля 2021, 09:48
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ЦОД, ДАТА-ЦЕНТР
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: ТАСС

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"Ростелеком" в 2021 году инвестирует более 12 млрд рублей в строительство и развитие центров обработки данных (ЦОД). Об этом журналистам сказал президент компании Михаил Осеевский в ходе мероприятия, посвященного завершению строительства ПВОЛС "Кенгисепп - Калининград".

"Поэтому, конечно, центры обработки данных будут появляется не только в городах-миллионниках <...>, наша программа предполагает строительство [ЦОДов] в столицах всех регионов РФ. Это, наверно, один из приоритетов нашей инвестпрограммы и в этом году мы проинвестируем более 12 млрд рублей в строительство и развитие мощностей ЦОДов в нашей стране", - сказал он.

Осеевский добавил, что по объемам трафика в сетях "Ростелекома" в 2020 году компания зафиксировала рост примерно на 25% за год. "Ростелеком" является крупнейшим игроком на российском рынке, наши объемы превышают 21%. В целом тенденция идет к тому, чтобы места, где хранится и обрабатывается информация, были максимально приближены к потребителям этой информации, чтобы была минимальная задержка", - отметил он.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель совета директоров "Ростелекома" Сергей Иванов также сказал, что, по его мнению, ЦОДы будут развиваться весьма бурно. "Это, с одной стороны, требует новый закон российский, закон Яровой. И, собственно, они нужны", - сказал он.

В конце декабря "Ростелеком" и ВТБ заключили соглашение, по которому банк приобрел 44,8% "РТК-ЦОД", объединяющей активы госоператора в сфере центров обработки данных и облачных сервисов, вложив в капитал компании 35 млрд рублей. Условия сделки также предусматривают возможность проведения IPO бизнеса ЦОД и облачных сервисов на базе "РТК-ЦОД" в течение следующих трех лет. "РТК-ЦОД" объединяет активы "Ростелекома" в области дата-центров и облачных сервисов, включая приобретенную в 2019 году компанию "Даталайн".

Согласно данным "ИКС-консалтинг", "РТК-ЦОД" является лидером на российском рынке ЦОД (с долей 25%) и облачного провайдинга (26%). Общая емкость сети дата-центров компании насчитывает 12,2 тыс. стоек.

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Источник: ТАСС

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