В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» утверждены и опубликованы на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности» (http://monitor.so-ups.ru) итоги конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2026 год.

Итоги КОМ включают в себя перечень поставщиков мощности и электростанций, ценовые заявки по генерирующим объектам которых отобраны в КОМ на 2026 год, совокупные помесячные объемы отобранной генерирующей мощности, совокупные помесячные объемы ценозависимого снижения потребления мощности (ЦЗСП), учтенные при проведении КОМ на 2026 год, а также цены на мощность, учитываемые при определении обязательств по покупке мощности в каждой ценовой зоне в 2026 году.

Прием ценовых заявок КОМ на 2026 год осуществлялся в период с 9 по 15 февраля 2021 года.

Участниками поданы заявки в отношении 352 электростанций по 1417 генерирующим единицам мощности (ГЕМ).

В отношении 82 единиц генерирующего оборудования (ЕГО), введенных в эксплуатацию и функционирующих на оптовом рынке по состоянию на 01.02.2021, суммарной установленной мощностью 6 411 МВт, расположенных на 31 электростанциях, в т.ч. на 12 электростанциях в отношении всех ЕГО, заявки не поданы, либо в заявках участников указан отказ от заполнения параметров заявки, либо поданы нулевые значения располагаемой мощности по всем месяцам 2026 года, что означает отказ от продажи мощности на оптовом рынке в 2026 году.

Объем мощности, не отобранной в КОМ на 2026 год по ценовым параметрам, составил 514 МВт (24 ЕГО на 8 электростанциях суммарной установленной мощностью 579 МВт).

Результаты отбора на 2026 год:

Цено-вая зона Спрос, МВт Заявки на ЦЗСП, МВт Суммарный объем предложения на декабрь, МВт Отобрано, МВт В т.ч. обязательна покупка на ОРЭМ, МВт Цена КОМ, руб/МВт в месяц в 1-й точке во 2-й точке в т.ч. ДПМ и новые АЭС/ ГЭС, ДПМ ВИЭ ГЭС/ТБО, КОМ НГО, КОММод в т.ч. вынуж-денная генерация 1 ЦЗ 148 419 166 230 4 158 437 157 923 32 912 2 510 194 901,03 2 ЦЗ 42 670 47 791 85 43 193 43 193 4 258 44 299 350,50 Итого 191 090 214 020 89 201 630 201 116 37 170 2 554

Индивидуальная информация об объемах мощности, включенных в Реестр итогов КОМ на 2026 год по каждой генерирующей компании, размещена на персональных страницах участников отбора на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности».

Цена КОМ 2026 с учетом корректировки базовых ценовых параметров спроса на размер индекса потребительских цен (ИПЦ) за 2020 год (4,91%) в 1-й ЦЗ увеличилась на 0,9%, а во 2-й ЦЗ снизилась на 1,3%. Очищенное от влияния ИПЦ снижение цены КОМ составило -4% и -6,2%.

Баланс мощности в КОМ на 2026 год сформировался с учетом снижения спроса на мощность относительно учтенного в КОМ на 2025 год на 1,3% и 1,2% в 1-ой и 2-ой ценовых зонах соответственно при практически неизменном предложении в 1-ой ценовой зоне и увеличении предложения на 1,5% во 2-ой ценовой зоне. Снижение спроса на мощность, учитываемое в КОМ на 2026 год, в равной мере вызвано уточнением прогноза потребления в Схеме и программе развития ЕЭС России на 2020–2026 годы и увеличением объемов выработки розничной генерации, а также уменьшением коэффициента резервирования за счет снижения аварийности на объектах генерации. Рост предложения во 2-ой ценовой зоне в основном обусловлен увеличением заявленной располагаемой мощности ГЭС, рассчитываемой в соответствии с Правилами оптового рынка исходя из значений максимально возможных объемов выработки за зимние месяцы последних 5 лет.

В целом объем превышения отобранной в КОМ мощности над объемом спроса на мощность в 1-й точке спроса составил 10,0 ГВт (по результатам КОМ на 2018-2025 годы указанный объем ежегодно снижался с 18,6 до 6,8 ГВт), а с учетом объемов генерирующей мощности, планируемых к одновременному временному выводу из работы для проведения мероприятий по модернизации (до 7,4 ГВт), прогнозируется снижение указанного объема до 2,7 ГВт, что соответствует уровню 2024 года.