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"Соврудник" приступит к освоению запасов месторождения "Золотое"

Главгосэкспертиза России изучила представленную повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на разработку месторождения «Золотое» в Северо-Енисейском районе Красноярского края. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Предприятие «Соврудник», входящее в первую десятку золотодобывающих компаний России, основано в 1921 году в результате национализации одного из частных рудников на приисках Енисейской губернии. Месторождение «Золотое», один из новых активов предприятия на Нойбинской лицензионной площади, было открыто на ручье Золотой в 36 км от поселка Тея в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Его подтвержденные запасы по категориям С1, С2 были впервые поставлены на государственный баланс в 2010 году в объеме 7 тонн. В настоящее время относительно простое по геологическому строению месторождение, которое планируют осваивать открытым способом, изучено до глубины 230 м.

Проектной документацией предусмотрено строительство карьера и сопутствующей технологической и транспортной инфраструктуры на производственной площадке месторождения «Золотое». Производительность карьера составит 900 тыс. тонн руды в год. Общее направление развития горных работ планируется до горизонта +300 м.

На проектируемом участке золотодобычи разместят карьерную выемку, отвал пустых пород, склад исходной руды, отстойник карьерных и подотвальных вод, а также системы очистки и отведения поверхностных и грунтовых стоков, линии электроснабжения и иные производственные и вспомогательные объекты.

Добытая руда будет доставляться автотранспортом на рудный склад (около 1,3 км) для дальнейшей транспортировки руды на действующую обогатительную фабрику.

Для подъезда к карьеру и площадке рудного склада проложат двухполосную технологическую дорогу с щебеночным покрытием.

Генеральная проектная организация – ЗАО «Золотопроект».

Фото: tvk6.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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