 
Модернизация

Трансформация подходов к управлению - главная тема встречи Павла Акилина с руководителями подразделений

Трансформация подходов к управлению - главная тема встречи Павла Акилина с руководителями подразделений

18 февраля 2021, 10:36
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Сибирь

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 4 мин
197

Россети Сибирь

В рамках визита в Омск генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин и его заместители по разным направлениям провели встречу с директорами производственных отделений (ПО) и начальниками районов электрических сетей (РЭС) всех филиалов.

Это уже вторая подобная встреча. Она посвящена внедряемым в компании новым актуальным проектам, большая часть которых основана на цифровой платформе.

«Цифровизация оказала огромное влияние на результаты работы компании в целом. Один из примеров – снижение потерь в 2020 году, во время пандемии. Стоит отметить, например, что работа с потребителями по сбору показаний была особенно сложной именно в этот период. Однако, те задачи по цифровизации учета электроэнергии, которые мы ставили в 2020 году, были полностью выполнены. И могу смело сказать, что мы – в тройке лидеров по цифровизации учета среди всех энергокомпаний Российской Федерации», - сказал Павел Акилин.

По итогам 2020 года на территории присутствия компании установлено 105 тысяч интеллектуальных систем учета электроэнергии. Уровень цифровизации преодолел отметку в 35 %. Всего же число «умных» счетчиков в регионах Сибири и Дальнего Востока составило 681 тысячу. План по снижению потерь электроэнергии выполнен всеми филиалами «Россети Сибирь».

Большое внимание на встрече было уделено цифровым компетенциям сотрудников компании «Россети Сибирь». В энергетике цифровые навыки стали неотъемлемой частью профессионализма. Реализация прорывных технологических проектов в условиях цифровой экономики порождает спрос на специалистов, владеющих комплексом жестких, гибких и специальных цифровых компетенций. IT-системы сейчас применяются практически во всех сферах деятельности компании «Россети Сибирь»: в управлении персоналом, в диспетчерском управлении сетями, при эксплуатации и ремонте энергообъектов в реализации услуг и охране труда. Поэтому специалисты должны постоянно совершенствовать свои навыки, овладевая все новыми цифровыми инструментами.

Развитие компании связано со строительством новых технологичных объектов – высокоавтоматизированных подстанций, оснащенных взаимодействующими в режиме единого времени цифровыми информационными и управляющими системами, и цифровых линий электропередачи с системами технического диагностирования и мониторинга состояния элементов.

Внимание было уделено и новым нормам и требованиям техники безопасности – как в части профилактики производственных травм и соблюдения правил охраны труда, так и в части защиты от вируса Covid-2019. В компании реализуется комплексная программа по снижению рисков травматизма, в которой на 2021 год запланировано 301 мероприятие, в их числе оснащение персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, приспособлениями и инструментами, ликвидация травмоопасного оборудования, обучение и повышение квалификации персонала. Работает система внутреннего технического контроля с проверками подразделений и система управления охраной труда.

Встреча проходила в формате открытого диалога, участники задавали волнующие их вопросы, на которые отвечали руководители разных направлений компании. В завершении встречи Павел Акилин пообщался с участниками совещания в диалоговом режиме «вопрос-ответ».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Сибирь

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Энергетики Смоленскэнерго проводят мероприятия по профилактике технологических нарушений, вызванных ... 18.02.2021
Энергетики Смоленскэнерго проводят мероприятия по профилактике технологических нарушений, вызванных ...
Уральский турбинный завершил проект на Приморской ТЭС 18.02.2021
Уральский турбинный завершил проект на Приморской ТЭС
Амурская генерация направит более 450 млн рублей на подготовку к новому отопительному сезону 18.02.2021
Амурская генерация направит более 450 млн рублей на подготовку к новому отопительному сезону
ДРСК подключает к электроснабжению объекты интегрированной развлекательной зоны 18.02.2021
ДРСК подключает к электроснабжению объекты интегрированной развлекательной зоны "Приморье"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Review! Главное за неделю!
+