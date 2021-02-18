В рамках визита в Омск генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин и его заместители по разным направлениям провели встречу с директорами производственных отделений (ПО) и начальниками районов электрических сетей (РЭС) всех филиалов.

Это уже вторая подобная встреча. Она посвящена внедряемым в компании новым актуальным проектам, большая часть которых основана на цифровой платформе.

«Цифровизация оказала огромное влияние на результаты работы компании в целом. Один из примеров – снижение потерь в 2020 году, во время пандемии. Стоит отметить, например, что работа с потребителями по сбору показаний была особенно сложной именно в этот период. Однако, те задачи по цифровизации учета электроэнергии, которые мы ставили в 2020 году, были полностью выполнены. И могу смело сказать, что мы – в тройке лидеров по цифровизации учета среди всех энергокомпаний Российской Федерации», - сказал Павел Акилин.

По итогам 2020 года на территории присутствия компании установлено 105 тысяч интеллектуальных систем учета электроэнергии. Уровень цифровизации преодолел отметку в 35 %. Всего же число «умных» счетчиков в регионах Сибири и Дальнего Востока составило 681 тысячу. План по снижению потерь электроэнергии выполнен всеми филиалами «Россети Сибирь».

Большое внимание на встрече было уделено цифровым компетенциям сотрудников компании «Россети Сибирь». В энергетике цифровые навыки стали неотъемлемой частью профессионализма. Реализация прорывных технологических проектов в условиях цифровой экономики порождает спрос на специалистов, владеющих комплексом жестких, гибких и специальных цифровых компетенций. IT-системы сейчас применяются практически во всех сферах деятельности компании «Россети Сибирь»: в управлении персоналом, в диспетчерском управлении сетями, при эксплуатации и ремонте энергообъектов в реализации услуг и охране труда. Поэтому специалисты должны постоянно совершенствовать свои навыки, овладевая все новыми цифровыми инструментами.

Развитие компании связано со строительством новых технологичных объектов – высокоавтоматизированных подстанций, оснащенных взаимодействующими в режиме единого времени цифровыми информационными и управляющими системами, и цифровых линий электропередачи с системами технического диагностирования и мониторинга состояния элементов.

Внимание было уделено и новым нормам и требованиям техники безопасности – как в части профилактики производственных травм и соблюдения правил охраны труда, так и в части защиты от вируса Covid-2019. В компании реализуется комплексная программа по снижению рисков травматизма, в которой на 2021 год запланировано 301 мероприятие, в их числе оснащение персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, приспособлениями и инструментами, ликвидация травмоопасного оборудования, обучение и повышение квалификации персонала. Работает система внутреннего технического контроля с проверками подразделений и система управления охраной труда.

Встреча проходила в формате открытого диалога, участники задавали волнующие их вопросы, на которые отвечали руководители разных направлений компании. В завершении встречи Павел Акилин пообщался с участниками совещания в диалоговом режиме «вопрос-ответ».