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Участок трассы М-10 в Тверской области отремонтируют за 1,3 млрд рублей

Участок трассы М-10 в Тверской области отремонтируют за 1,3 млрд рублей

18 февраля 2021, 16:45
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: tvernews.ru

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На портале государственных закупок появился лот на капитальный ремонт участка трассы М-10 "Россия".  За сумму более 1,3 млрд рублей подрядчик должен будет отремонтировать автомобильную дорогу Москва – Тверь – Великий Новогород – Санкт-Петербург на участке км 271+000 – км 292+000. Участок трассы находится в Тверской области.

Первый этап ремонта подразумевает работы на участке км 271+000 – км 281+500. Финансироваться закупка будет из федерального бюджета. На 2021 год предусмотрено 293 255 434 рублей, на 2022 - 1 058 788 877 рублей.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит выполнить большой объём работ: сначала нужно будет всё демонтировать - знаки, автобусные павильоны, парковочные карманы, электрические столбы, дренажную систему, снять асфальтовое покрытие и т.п.; затем расшить обочины, вырубить деревья, обустроить насыпи, проложить новые дренажи, обустроить временные объезды ремонтируемых участков. Потом начнутся работы по собственно укладке дорожных слоёв, монтажу ЛЭП и обустройству освещения, нанесению разметки, установке новых дорожных знаков, ограждений и отбойников, остановочных павильонов, проведению благоустройства прилегающих территорий и т.п.       

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 5 марта 2021 года. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 1 декабря 2022 года.

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Источник: tvernews.ru

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