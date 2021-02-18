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Уральский турбинный завершил проект на Приморской ТЭС

Уральский турбинный завершил проект на Приморской ТЭС

18 февраля 2021, 12:30
Рубрика: Модернизация
Метки: УТЗ
Отрасль: Электроэнергетика Машиностроение 
Источник: АО "Уральский турбинный завод"

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На Приморской ТЭС (Калининградская генерация) введен в эксплуатацию третий блок. Три турбины К-65-12,8 для энергоблоков станции изготовлены Уральским турбинным заводом.

Ввод в эксплуатацию Приморской ТЭС мощностью 195 МВт позволит диверсифицировать топливный баланс калининградской энергосистемы для снижения энерготехнологической зависимости от поставок природного газа в самый западный регион России.В случае сокращения перетоков электроэнергии из соседних стран высокоэффективные машины УТЗ станут для жителей Калининградской области надежным источником электроэнергии.

Турбина К-65 это высокоманевренная и одновременно высокоэффективная турбина средней мощности. Она выполнена в одном цилиндре, в ней отсутствует конструктивно выделенная регулирующая ступень и реализована высокоэффективная проточная часть. Турбина К-65 выполнена на давление свежего пара 12,8 МПа. Повышение начальных параметров пара обеспечивает возможность достижения большей эффективности паровой турбины.

Приморская ТЭС строилась в рамках проекта по обеспечению энергобезопасности Калининградской области по поручению президента РФ и в соответствии с распоряжениями правительства РФ. По проекту до 2021 года в регионе должны были быть построены четыре электростанции (три на газовом топливе, одна угольная) суммарной установленной мощностью около 1 ГВт.

ООО «Калининградская генерация» — совместное предприятие АО «Роснефтегаз» и ПАО «Интер РАО», созданное для строительства электростанций в Калининградской области. Компания выступает заказчиком строительства станций: Маяковской ТЭС (Гусев), Талаховской ТЭС (Советск), Прегольской ТЭС (Калининград), Приморской ТЭС (Светловский городской округ). Суммарная мощность электростанций около 1 ГВт.

АО «Уральский турбинный завод» (www.utz.ru) – одно из ведущих в России машиностроительных предприятий по проектированию и производству энергетического оборудования. УТЗ был основан в 1938 году и специализируется на выпуске паровых турбин, сервисе и модернизации паровых и газовых турбин. Имеет значительный успешный опыт поставок энергетического оборудования на международном рынке. Председателем Совета директоров АО «УТЗ» и АО «РОТЕК» является Лифшиц Михаил Валерьевич.

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Источник: АО "Уральский турбинный завод"

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