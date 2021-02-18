В краснодарском энергорайоне проведут ремонт 700 км ЛЭП

В ходе реализации ремонтной программы в 2021 году специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» планируют отремонтировать более 700 км и заменить 120 км провода на воздушных ЛЭП различного класса напряжения. Выполненные работы позволят повысить надежность электроснабжения сотен тысяч потребителей и социально значимых объектов города Краснодара и пяти прилегающих к нему районов Краснодарского края и Республики Адыгея.

Планом техобслуживания и ремонта ЛЭП предусмотрен комплекс технических мероприятий, направленных на обеспечение нормативного состояния энергообъектов. Так, на ЛЭП 0,4-220 кВ энергетики заменят более 10 тысяч изоляторов, 9,5 км грозотроса и свыше 600 опор. Для предотвращения нарушений в работе электросетей из-за падения веток и деревьев энергетики расчистят 70 гектаров охранной зоны ЛЭП.

Графики ремонтных работ составляются на основе анализа технического состояния объектов, особенностей эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет и с учетом минимизации неудобств для потребителей.

Своевременный ремонт и обеспечение нормативного состояния линий электропередачи являются наиболее важными пунктами в процессе подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению пиковых нагрузок. Это залог выполнения обязательств перед потребителями по обеспечению надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения.