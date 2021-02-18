В Свердловской области дан старт работе современного Центра управления электросетевой (ЦУС) инфраструктурой региона. С работой модернизированного центра оперативно-технологического управления филиала компании «Россети Урал»-«Свердловэнерго» ознакомились первый заместитель Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, директор филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Свердловской и Курганской областей» Олег Ефимов и топ-менеджмент «Россети Урал».

Особенность проекта – внедрение новейшей системы оперативно-технологического управления созданной исключительно на основе отечественных технических решений. С ее помощью диспетчер может получать информацию о нарушениях в режиме реального времени и управлять коммутационными аппаратами на расстоянии. Кроме того, ЦУС оснащен передовыми решениями учета электроэнергии и средствами мониторинга автотранспорта.

Единый центр управления сетями объединит в себе все оперативно-диспетчерские службы семи производственных отделений филиала «Свердловэнерго», что повысит эффективность работы технических подразделений как по эксплуатации электросетевой инфраструктуры, так и по устранению аварийных ситуаций.

Компания «Россети Урал» согласно единой стратегии ПАО «Россети» поэтапно реализует проект по созданию в регионах операционной деятельности Единых центров управления сетями. Модернизация ЦУС пройдет также еще в двух региональных центрах – в г.Челябинске и Перми. Единый Центр управления сетями филиала «Свердловэнерго» стал первым подобным структурным подразделением в компании «Россети Урал».

В ближайших перспективных планах энергокомпании – переход на единый принцип управления электросетевой инфраструктурой 21 городского округа Свердловской области – северной части региона и развивающихся пригородов Екатеринбурга. При переходе на единое оперативно-технологическое управление энергетики «Россети Урал» поэтапно создадут цифровую модель всей электросетевой инфраструктуры Среднего Урала, которая будет интегрирована с системами оперативного управления ПАО «Россети».

«Начало работы модернизированного Центра управления сетями в Свердловской области – знаковое событие, которое продолжило тренд развития электроэнергетики в единой логике внедрения передовых технологий. Очень радует, что именно Свердловская область в контуре компании «Россети Урал» стала первой площадкой, где будет реализован новый подход к оперативно-технологическому управлению. Это позволит получать, анализировать и передавать данные о технологических нарушениях в сетях всех уровней напряжения, автоматизировать переключения, осуществлять прогноз потребления и расчет оптимальных режимов работы сети», - подчеркнул первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.