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18 февраля 2021, 09:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ВЫСТАВКИ, ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника
Выставка «Энергетика и электротехника» на протяжении многих лет была и остается одной из лучших площадок в России для демонстрации новинок энергетического оснащения промышленных предприятий и конструктивного диалога специалистов всех отраслей экономики с производителями и поставщиками энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий.
Мероприятие имеет более чем 25-летнюю историю и соответствующий «запас прочности», что позволило в 2020 году не только собрать хотя и не очень большую, но интересную выставочную экспозицию, а также «привести» на выставку свыше 4500 посетителей.
В 2021 году выставка будет работать в традиционные сроки - с 21 по 23 апреля в КВЦ «Экспофорум».
В планах организаторов организовать на выставочной площадке работу Зоны презентаций, Центра деловых контактов (Центра закупок), а также организовать выездные технические семинары на предприятиях компаний участниц мероприятия.
В рамках выставки состоится Конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года», направленный на определение и пропаганду прогрессивных технологий, оборудования и материалов для энергетического и электротехнического комплекса.
Выставка «Энергетика и электротехника – 2021» будет работать параллельно с Петербургской технической ярмаркой и выставкой HI-TECH (первое в России мероприятием в области высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-технической сфере, проводится с 1996 года).
Для уточнения деталей участия и посещения мероприятий, можно обратиться в Дирекцию:
тел.: +7 911 914 3885, energo@restec.ru
Подробная информация о мероприятии и заказ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ доступны на сайте www.energetika-restec.ru
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