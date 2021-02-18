Выставка «Энергетика и электротехника» на протяжении многих лет была и остается одной из лучших площадок в России для демонстрации новинок энергетического оснащения промышленных предприятий и конструктивного диалога специалистов всех отраслей экономики с производителями и поставщиками энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий.

Мероприятие имеет более чем 25-летнюю историю и соответствующий «запас прочности», что позволило в 2020 году не только собрать хотя и не очень большую, но интересную выставочную экспозицию, а также «привести» на выставку свыше 4500 посетителей.

В 2021 году выставка будет работать в традиционные сроки - с 21 по 23 апреля в КВЦ «Экспофорум».

В планах организаторов организовать на выставочной площадке работу Зоны презентаций, Центра деловых контактов (Центра закупок), а также организовать выездные технические семинары на предприятиях компаний участниц мероприятия.

В рамках выставки состоится Конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года», направленный на определение и пропаганду прогрессивных технологий, оборудования и материалов для энергетического и электротехнического комплекса.

Выставка «Энергетика и электротехника – 2021» будет работать параллельно с Петербургской технической ярмаркой и выставкой HI-TECH (первое в России мероприятием в области высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-технической сфере, проводится с 1996 года).

Для уточнения деталей участия и посещения мероприятий, можно обратиться в Дирекцию:

тел.: +7 911 914 3885, energo@restec.ru