Свыше 150 инвестиционных проектов для инфраструктурной поддержки на сумму более 610 миллиардов рублей реализуют в 26 регионах России, сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

В октябре 2020 года правительство РФ утвердило механизм, позволяющий регионам списать задолженность по бюджетным кредитам. За счет высвободившихся средств регионы построят инфраструктуру для новых инвестпроектов. Кроме того, механизм предусматривает возможность списания задолженности по бюджетным кредитам в сумме налогов, которые поступят в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов.

В четверг в ходе заседания правкомиссии по региональному развитию был рассмотрен перечень таких инвестиционных проектов.

"Одобренный перечень включает 158 новых инвестиционных проектов в 26 регионах на общую сумму более 610 миллиардов рублей. Благодаря их реализации в регионах будет создано порядка 35 тысяч рабочих мест. Большая часть проектов будет реализована в сфере обрабатывающих производств, а также жилищном строительстве, сельском хозяйстве и логистике" - приводит слова Хуснуллина его пресс-служба.

Как отметил в ходе мероприятия замминистра экономического развития РФ Сергей Галкин, затраты регионов на создание инфраструктуры для инвестпроектов составят порядка 50 миллиардов рублей.

В пресс-службе вице-премьера уточнили, что наибольшее количество проектов представили регионы Центрального и Приволжского федеральных округов. Среди лидеров также Новосибирская и Омская области и Краснодарский край.

Для прохождения отбора стоимость проекта должна составлять не менее 50 миллионов рублей. При отборе учитывается соотношение объема частных инвестиций и бюджетных средств, направляемых на реализацию проекта, а также количество новых рабочих мест.

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