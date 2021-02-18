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"Интеко" построит 110 тысяч квадратных метров жилья в центре Москвы

Интеко построит 110 тысяч квадратных метров жилья в центре Москвы

18 февраля 2021, 11:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: РИА Новости

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Девелоперская компания "Интеко" планирует построить жилой комплекс премиум-класса площадью 110 тысяч квадратных метров на улице Сергея Макеева, 11 в Пресненском районе Москвы, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании.

"Приступить к работам компания намерена в 2022 году, а завершить их - в первом квартале 2025 года", - рассказали в "Интеко".

В компании также уточнили, что объем инвестиций в строительство составит 14 миллиардов рублей.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что компания ОАО "Торговый дом "Москва-Могилев" (ТД "Магмос" по "СПАРК-Интерфакс") выставила на продажу свой единственный актив – проект жилого комплекса на улице Сергея Макеева, владение 11/9. Торговый дом был создан в 1998 году мэрией столицы и правительством Белоруссии для "выполнения городского заказа по перевозке жизненно важных грузов". В 2007 году стало известно, что компания при участии белорусских строителей займется сносом пятиэтажек в Северном Измайлове. На их месте она планировала возвести порядка 200 тысяч квадратных метров жилья. В 2013 году контракт с ней был расторгнут. Сейчас торговым домом владеет кипрская Anwen Consulting, бенефициары которой не известны.

Компания "Интеко" создана Еленой Батуриной, женой занимавшего пост мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 году, вскоре после отставки Лужкова, она продала 95% компании совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову. В 2017 году 87,5% акций "Интеко" консолидировал "Рост банк", санированный через Фонд консолидации банковского сектора и позднее присоединенный к "Трасту". В 2020 году "Траст" нарастил долю в "Интеко" до 100%.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Источник: РИА Новости

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