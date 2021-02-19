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Алтайский край построит автодорогу к горнолыжному комплексу в "Белокурихе Горной" за 565 млн руб

Алтайский край построит автодорогу к горнолыжному комплексу в Белокурихе Горной за 565 млн руб

19 февраля 2021, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: interfax-russia.ru

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Центр госзакупок Алтайского края объявил аукцион на строительство автомобильной дороги к горнолыжному комплексу на горе Глухариная в строящемся курорте "Белокуриха Горная" (ранее - "Белокуриха-2"). По данным сайта госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 565 млн рублей. Подрядчику, выигравшему торги, необходимо будет построить трассу протяженностью 1,9 км.

В 2020 году начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых сообщал, что в "Белокурихе Горной" будут построены автомобильные дороги к двум горнолыжным комплексам, расположенным на Мишиной горе и горе Глухариная.

"Правительством Алтайского края с Федеральным агентством по туризму заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Алтайского края средств в объеме 880 млн рублей на строительство двух автомобильных дорог - к горнолыжному комплексу "Мишина гора" и "Гора Глухариная", общая протяженность которых составит более 4,4 км", - отмечал глава управления.

Якорный инвестор строящегося курорта "Белокуриха Горная" - АО "Курорт Белокуриха" - намерен вложить в проект порядка 10 млрд рублей. Новая туристическая площадка расположена близ действующего города-курорта Белокуриха.

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Источник: interfax-russia.ru

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