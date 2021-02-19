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EBITDA ПАО "РусГидро" по итогам 2020 года выросла на 18%

EBITDA ПАО РусГидро по итогам 2020 года выросла на 18%

19 февраля 2021, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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По итогам 2020 года показатель EBITDA ПАО «РусГидро» по российским стандартам финансовой отчетности составил 92,28 млрд рублей, что на 18% выше 2019 года. Чистая прибыль – 35,96 млрд рублей, скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль* выросла до 49,17 млрд рублей, или на 8%.

Общая выручка Общества по итогам 2020 года составила 139,62 млрд рублей, что на 13% выше предыдущего года**. Себестоимость продаж увеличилась на 6% до 65,35 млрд рублей**. Активы выросли на 4% до 1 108 млрд рублей.

Размер кредитного портфеля компании снизился по сравнению с показателем на 31 декабря 2019 года на 3% и составил 140,26 млрд рублей. Долгосрочные заемные средства – 68,33% от общего кредитного портфеля.

Собственный капитал компании за 2020 год вырос на 4% до 885,31 млрд рублей.

Финансовая отчетность на сайте РусГидро: http://www.rushydro.ru/investors/reports

Развернутая информация по отчетности: http://www.rushydro.ru/investors/IR_news/112817.html

 

* Показатель чистой прибыли скорректирован на результат от переоценки финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость, создание/восстановление резервов под обесценение финансовых вложений и прочих активов, а также резервов по сомнительной дебиторской задолженности и прочих резервов, изменения справедливой стоимости валютно-процентного свопа, оценочные обязательства по условным фактам хозяйственной деятельности Общества.

** Без учета влияния применения надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах, установленной в целях достижения на территориях ДФО базовых уровней цен на электроэнергию.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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