На подстанции «Эргинская» потребитель набрал первые 1,5 МВт мощности. Объект построен в 2020-м компанией «Россети Тюмень» на два года раньше от первоначальной плановой даты. Сроки были скорректированы по запросу ПАО «НК «Роснефть», заказчика и главного потребителя электроэнергии на этой территории. Стоимость инвестпроекта составила около 1,6 млрд рублей. Заявленная мощность подстанции – 80 МВА. На строительство и ввод в эксплуатацию новой подстанции у нефтеюганских энергетиков ушло всего 12 месяцев.

Оборудование, использованное при строительстве объекта, на 90 % российского производства. Здесь установлены два силовых трансформатора мощностью 40 МВА каждый. Подстанция построена с применением цифровых решений, которые позволяют оперативному персоналу Нефтеюганских электрических сетей удаленно управлять оборудованием в режиме реального времени. Автоматизированная система способна обрабатывать более 10 000 цифровых сигналов телеметрии. На подстанции организована автоматизированная система учета электроэнергии с удаленным сбором данных.

Для организации цифрового канала связи на воздушной линии 110 кВ «Выкатная – Эргинская» смонтирован волоконно-оптический кабель. Протяженность новой линии электропередачи составляет 32 км. Самым сложным этапом стало возведение тысячеметрового большого перехода через реку Конда. Пойма этого притока Иртиша низкая, сильно заболоченная, а также изрезанная множеством мелких озёр.