Пять потенциальных резидентов и инфраструктурных инвесторов подписали рамочные соглашения о развитии портовой ОЭЗ в Астраханской области, сообщил гендиректор ОЭЗ "Лотос" Сергей Милушкин в ходе заседания правительства региона в четверг.

"Общая сумма заявленных инвестиций потенциальных резидентов и инфраструктурных инвесторов портовой ОЭЗ составляет более 25 млрд рублей. Подписаны рамочные соглашения с рядом компаний и инфраструктурных инвесторов, которые заинтересованы в реализации своих проектов на территории портовой ОЭЗ", - сказал Милушкин.

Он уточнил, что в числе этих компаний - Murphy Group Holdings UK Ltd; ООО ПКФ "Сарма"; ООО "Теклеор" (с проектом центра антимикробной обработки растительного и животного сырья); "Реха Азин Сафхэ" (производство оборудования для первичной переработки КРС и птицы за 300 млн рублей); ООО "АЭК - Холдинг" (строительство и эксплуатация сооружений газоснабжения для обеспечения функционирования портовой ОЭЗ).

Милушкин со ссылкой на аналитическую компанию Hamburg Port Consulting отметил, что потенциальный грузооборот на Каспии через планируемые к строительству терминалы ПЛК "Каспий" в портовой ОЭЗ к 2050 году составит 19 млн тонн.

Как сообщалось, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании портовой особой экономической зоны и Каспийского кластера в Астраханской области.

Согласно документу, новую портовую зону "Оля" в Лиманском районе объединят с уже существующей ОЭЗ промышленно-производственного типа "Лотос", в результате чего будет сформирован Каспийский кластер. Кластер станет грузовой базой для международного транспортного коридора "Север-Юг", связывающего страны Северной и Западной Европы с Индией и Ираном.

На выделенной территории создадут необходимую для бизнеса инфраструктуру, проведут инженерные коммуникации. В 2021 и 2022 годах на эти цели будет направлено более 2,5 млрд рублей.

Организациям, представленным в кластере, будут доступны налоговые и таможенные льготы, в том числе процедура свободной таможенной зоны. Резиденты также смогут рассчитывать на консультационную поддержку со стороны управляющей компании при реализации инвестпроектов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ПЛК "Каспий" зарегистрировано 15 апреля 2019 года, гендиректором и бенефициаром компании является один из учредителей и экс-глава "Европейской подшипниковой корпорации" (ЕПК) Олег Савченко.