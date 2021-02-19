НИК D1 РНК СИГРЭ проводит сбор аннотаций на 49-ю Сессию СИГРЭ

В соответствии с решением Технического комитета РНК СИГРЭ (Протокол заседания ТК №09.02-18(23) от 10.02.2021) срок предоставления аннотаций докладов на русском и английском языках на 49-ю Сессию СИГРЭ (2022 год) в НИК D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» до 9 марта 2021 года.

Авторам необходимо направить аннотации, соответствующие наибольшему количеству критериев, приведенных ниже, в адрес координатора НИК D1 РНК СИГРЭ Владимира Устинова new_zavod@mail.ru с копией Ученому секретарю РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и в Исполнительную дирекцию РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru). Шаблоны аннотаций доступны по ссылке.

Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ (отобранные аннотации и доклады должны, по возможности, соответствовать наибольшему количеству критериев):

Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций (обязательное условие); Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ (обязательное условие); Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие); Отсутствие информации рекламного характера; Наличие созданных международных и национальных (российских) рабочих групп по тематикам исследований докладов, либо перспектив создания рабочих групп по темам докладов под руководством авторов (соавторов); Актуальность и новизна для России исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах; Актуальность и новизна на мировом уровне исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность; Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах; Проверка на повторное участие в Сессии СИГРЭ с прежним докладом.

Приоритетные темы Исследовательского комитета D1: