НИК D1 РНК СИГРЭ проводит сбор аннотаций на 49-ю Сессию СИГРЭ

PS 1: TESTING, MONITORING AND DIAGNOSTICS Testing and experience with non-standardized, composite and combined voltages,

PD measurement under DC, rectifier and impulse stress,

Requirements of systems for testing, monitoring and diagnostics. ПТ 1: ИСПЫТАНИЯ, МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА Опыт проведения испытаний и работы с нестандартизированными, составными и комбинированными напряжениями.

Измерение частичных разрядов под нагрузкой постоянным током, выпрямителями и импульсной нагрузкой.

Требования к системам для испытаний, мониторинга и диагностики.

PS 2: MATERIALS FOR ELECTRO TECHNICAL PURPOSES Ageing under electrical, mechanical & thermal stress (e.g. power electronics and semiconductors, load cycling, higher temperatures, compact applications, corrosion and radiation ageing, etc.),

Functional properties of insulation materials & testing for validation,

Materials for battery and charging devices. ПТ 2: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ Старение под электрической, механической и тепловой нагрузкой (напр., силовая электроника и полупроводники, режим циклических нагрузок, повышенные температуры, компактные схемы, коррозионное и радиационное старение и др.).

Функциональные свойства изоляционных материалов и их проверка в целях валидации.

Материалы для аккумуляторных батарей и зарядных устройств.