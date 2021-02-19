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НИК D1 РНК СИГРЭ проводит сбор аннотаций на 49-ю Сессию СИГРЭ

НИК D1 РНК СИГРЭ проводит сбор аннотаций на 49-ю Сессию СИГРЭ

19 февраля 2021, 17:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СЕССИЯ СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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В соответствии с решением Технического комитета РНК СИГРЭ (Протокол заседания ТК №09.02-18(23) от 10.02.2021) срок предоставления аннотаций докладов на русском и английском языках на 49-ю Сессию СИГРЭ (2022 год) в НИК D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» до 9 марта 2021 года.

Авторам необходимо направить аннотации, соответствующие наибольшему количеству критериев, приведенных ниже, в адрес координатора НИК D1 РНК СИГРЭ Владимира Устинова new_zavod@mail.ru с копией Ученому секретарю РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и в Исполнительную дирекцию РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru). Шаблоны аннотаций доступны по ссылке.

Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ (отобранные аннотации и доклады должны, по возможности, соответствовать наибольшему количеству критериев):

  1. Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций (обязательное условие);
  2. Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ (обязательное условие);
  3. Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие);
  4. Отсутствие информации рекламного характера;
  5. Наличие созданных международных и национальных (российских) рабочих групп по тематикам исследований докладов, либо перспектив создания рабочих групп по темам докладов под руководством авторов (соавторов);
  6. Актуальность и новизна для России исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах;
  7. Актуальность и новизна на мировом уровне исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах
  8. Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность;
  9. Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах;
  10. Проверка на повторное участие в Сессии СИГРЭ с прежним докладом.

Приоритетные темы Исследовательского комитета D1:

PS 1: TESTING, MONITORING AND DIAGNOSTICS

  • Testing and experience with non-standardized, composite and combined voltages,
  • PD measurement under DC, rectifier and impulse stress,
  • Requirements of systems for testing, monitoring and diagnostics.

ПТ 1: ИСПЫТАНИЯ, МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА

  • Опыт проведения испытаний и работы с нестандартизированными, составными и комбинированными напряжениями.
  • Измерение частичных разрядов под нагрузкой постоянным током, выпрямителями и импульсной нагрузкой.
  • Требования к системам для испытаний, мониторинга и диагностики.

PS 2: MATERIALS FOR ELECTRO TECHNICAL PURPOSES

  • Ageing under electrical, mechanical & thermal stress (e.g. power electronics and semiconductors, load cycling, higher temperatures, compact applications, corrosion and radiation ageing, etc.),
  • Functional properties of insulation materials & testing for validation,
  • Materials for battery and charging devices.

ПТ 2: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

  • Старение под электрической, механической и тепловой нагрузкой (напр., силовая электроника и полупроводники, режим циклических нагрузок, повышенные температуры, компактные схемы, коррозионное и радиационное старение и др.).
  • Функциональные свойства изоляционных материалов и их проверка в целях валидации.
  • Материалы для аккумуляторных батарей и зарядных устройств.

PS 3 : SIMULATION TOOLS PARTNERED WITH MEASUREMENT TECHNIQUES

  • Application and development of new multi-physical simulation methods,
  • Digital twin for insulation components and insulation systems,
  • Physical models and sensors

ПТ 3: СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ В СОЧЕТАНИИ С МЕТОДИКАМИ ИЗМЕРЕНИЯ

  • Применение и разработка новых мульти-физических методов моделирования.
  • Цифровой двойник для компонентов и систем изоляции.
  • Физические модели и датчики.

 

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Источник: РНК СИГРЭ

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