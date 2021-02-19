НИК D1 РНК СИГРЭ проводит сбор аннотаций на 49-ю Сессию СИГРЭ

В соответствии с решением Технического комитета РНК СИГРЭ (Протокол заседания ТК №09.02-18(23) от 10.02.2021) срок предоставления аннотаций докладов на русском и английском языках на 49-ю Сессию СИГРЭ (2022 год) в НИК D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» до 9 марта 2021 года.
Авторам необходимо направить аннотации, соответствующие наибольшему количеству критериев, приведенных ниже, в адрес координатора НИК D1 РНК СИГРЭ Владимира Устиноваnew_zavod@mail.ru с копией Ученому секретарю РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и в Исполнительную дирекцию РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru). Шаблоны аннотаций доступны по ссылке.
Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ (отобранные аннотации и доклады должны, по возможности, соответствовать наибольшему количеству критериев):
Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций (обязательное условие);
Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ (обязательное условие);
Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие);
Отсутствие информации рекламного характера;
Наличие созданных международных и национальных (российских) рабочих групп по тематикам исследований докладов, либо перспектив создания рабочих групп по темам докладов под руководством авторов (соавторов);
Актуальность и новизна для России исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах;
Актуальность и новизна на мировом уровне исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах
Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность;
Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах;
Проверка на повторное участие в Сессии СИГРЭ с прежним докладом.
Приоритетные темы Исследовательского комитета D1:
PS 1: TESTING, MONITORING AND DIAGNOSTICS
Testing and experience with non-standardized, composite and combined voltages,
PD measurement under DC, rectifier and impulse stress,
Requirements of systems for testing, monitoring and diagnostics.
ПТ 1: ИСПЫТАНИЯ, МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА
Опыт проведения испытаний и работы с нестандартизированными, составными и комбинированными напряжениями.
Измерение частичных разрядов под нагрузкой постоянным током, выпрямителями и импульсной нагрузкой.
Требования к системам для испытаний, мониторинга и диагностики.
PS 2: MATERIALS FOR ELECTRO TECHNICAL PURPOSES
Ageing under electrical, mechanical & thermal stress (e.g. power electronics and semiconductors, load cycling, higher temperatures, compact applications, corrosion and radiation ageing, etc.),
Functional properties of insulation materials & testing for validation,
Materials for battery and charging devices.
ПТ 2: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Старение под электрической, механической и тепловой нагрузкой (напр., силовая электроника и полупроводники, режим циклических нагрузок, повышенные температуры, компактные схемы, коррозионное и радиационное старение и др.).
Функциональные свойства изоляционных материалов и их проверка в целях валидации.
Материалы для аккумуляторных батарей и зарядных устройств.
PS 3 : SIMULATION TOOLS PARTNERED WITH MEASUREMENT TECHNIQUES
Application and development of new multi-physical simulation methods,
Digital twin for insulation components and insulation systems,
Physical models and sensors
ПТ 3: СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ В СОЧЕТАНИИ С МЕТОДИКАМИ ИЗМЕРЕНИЯ
Применение и разработка новых мульти-физических методов моделирования.
Цифровой двойник для компонентов и систем изоляции.