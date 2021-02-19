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"Россети Ленэнерго" улучшили качество электроснабжения 3 тысяч жителей Лужского района

Россети Ленэнерго улучшили качество электроснабжения 3 тысяч жителей Лужского района

19 февраля 2021, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» завершили работы на участке линии электропередачи 10 кВ, питающей потребителей д. Островно, Заклинье, Олешно и Белая горка Лужского района Ленинградской области от ПС 35 кВ «Вердуга».

Реконструкция линии проведена в рекордные сроки: всего за две недели энергетики заменили 45 опор, 3 км неизолированного провода на самонесущий изолированный и установили еще 5 дополнительных опор.

«Линия проходит в труднодоступной болотистой местности. Из-за этих особенностей особенно сложно проводить работы в летний период, поэтому было принято решение отремонтировать изношенный участок сейчас, зимой, когда почвы более устойчивы и безопасны. На 2022 год запланирована реконструкция еще порядка 6 км данной линии», - рассказывает начальник Лужского района электрических сетей филиала «Кингисеппские электрические сети» Иван Красов.

Реконструкция участка обеспечит качественное и надежное электроснабжение порядка 3 тысяч потребителей, проживающих в населенных пунктах.

«Россети Ленэнерго» реализуют мероприятия по повышению надежности электроснабжения жителей города и области. В 2020 году компания провела ремонт 3 677 км воздушных линий, более 2 200 трансформаторных подстанций и 19 силовых трансформаторов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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Источник: Россети Ленэнерго

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